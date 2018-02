Zlatá Nasťa zrejme nekončí, ešte si nesplnila dva osobné ciele

ALPENSIA 18. februára (WebNoviny.sk) - Otázka o blížiacom sa konci kariéry sa núkala automaticky, ale odpoveď biatlonistky Anastasie Kuzminovej (33) bola milo prekvapujúca.

Dva nesplnené osobné ciele

Pred sezónou hovorila takmer určite o poslednom súťažnom ročníku, po zisku šiestej olympijskej medaily, z toho tretej zlatej, nastala iná situácia. Kuzminová si ešte nesplnila dva osobné ciele. A to ju v dobrom slova zmysle ešte máta a poháňa vpred.





"Stále sa mi nepodarilo sklopiť všetkých 20 terčíkov v jedných pretekoch a stále čakám na titul majsterky sveta. Tú bezchybnú streľbu by som mohla stihnúť ešte do konca tejto sezóny, posnažím sa. Prečo však netvrdím, že určite nekončím? Nie som majsterka sveta a to si môžem splniť až v ďalšej sezóne. Možno sa ešte rozhodnem potiahnuť ďalšiu sezónu," vysvetlila slovenským médiám v kórejskej Alpensii, dejisku biatlonových súťaží na ZOH 2018.





Kuzminová priznala, že po príchode do dejiska Hier nebola dvakrát nadšená z počasia. "Nerobí mi problém slnko, zima, teplo, ale nemám rada, keď začne fúkať vietor. Aj preto som mala pocit, že že mi to tu nevyjde. Vietor vybíja moju vnútornú energiu, a keď som zistila, ako strašne tu fúka, bolo to zlé. Napriek všetkému sa mi podarilo zmobilizovať a vnútorne nastaviť na veľké výsledky. Získala som predsa tri medaily, čo je toľko ako z dvoch olympiád dokopy," so smiechom referovala Kuzminová.

Medaila z Pjongčangu aj v roku 2009

Na pretras prišiel aj rok 2009 a jej prvá seniorská medaila vo farbách Slovenska. Bola strieborná v pretekoch s hromadným štartom a zrodila sa práve v Pjongčangu, čiže tam, kde sa vďaka nej bude na nedeľňajšom medailovom ceremoniáli hrať na ZOH 2018 slovenská hymna.





"Bola to vtedy pre mňa prvá ´dospelá´ medaila a znamenala pre mňa veľmi veľa. Vnútorne som sa nastavila tak, aby som tvrdo na sebe pracovala a bola dlhodobo úspešná, ale popri tom dokázala aj žiť a užívať si život. Doteraz ma drží oboje a aj preto som veľmi šťastná," s hrdosťou doplnila Anastasia Kuzminová.





