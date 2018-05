Získali sme dôležité body, hovorí kapitán Sekera po triumfe nad Rakúskom

KODAŇ 8. mája (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia má za sebou už tretí zápas na 82. majstrovstvách sveta v Dánsku. Po zisku bodu s Českom a bezbodovom súboji so Švajčiarmi (). sa tentoraz Slováci síce natrápili, no zo stretnutia s Rakúšanmi si za triumf 4:2 pripísali do tabuľky A-skupiny tri body.

Utorkový zápas sa pre zverencov trénera Craiga Ramsayho nezačal dobre. Už v druhej minúte ľahký puk od Briana Leblera tečoval za chrbát brankára Patrika Rybára kapitán Andrej Sekera. "Dostali sme nešťastný prvý gól, ale taký je šport. Raz sa to odrazí dobre a inokedy nie,“ povedal po stretnutí obranca Edmontonu Oilers v zámorskej NHL Sekera.



Po zápase ho najviac tešil plný bodový zisk. "Získali sme dôležité tri body, na ktoré sme sa poriadne nadreli. Bol to ťažký duel, ale na tomto turnaji nás ľahký ani nečaká,“ hodnotil 31-ročný bojnický rodák. V utorok popoludní viedli Slováci 3:1 a zdalo sa, že zápas bez väčších problémov dotiahnu do víťazného konca. Opak bol však pravdou.

"Stáva sa, že strelíme pár gólov a potom chceme skórovať všetci. Na tomto turnaji to tak nefunguje. Pre nás je luxus dať dva či tri góly, musíme potom dobre brániť. Dúfam, že zisk troch bodov nás trochu dostane spod tlaku," poznamenal Andrej Sekera.

Kapitán slovenskej hokejovej reprezentácie varuje, aby víťazstvo v riadnom hracom čase jeho tím neučičíkalo. "Čaká nás teraz Francúzsko, na ktoré sa musíme dobre pripraviť. Francúzi majú dobrý tím a hrajú výborný hokej. Bude to ďalší ťažký zápas,“ dodal Sekera.

