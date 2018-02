Zimné počasie je zatiaľ stále mierne, chystá sa zima dobehnúť čo zameškala?

Niektorí vinohradníci už začali so zimným rezom viniča, ktorý sa väčšinou vykonáva v priebehu januára, alebo februára - v závislosti od aktuálneho počasia. Vzhľadom na to, že nie sú veľké mrazy a ani veľa snehu, práca im ide veľmi dobre. Uplynulú zimu, keď v januári boli teploty veľmi nízke (na niektorých miestach až -17 stupňov) bola situácia úplne iná.

Nielen vinohradníci, ale aj ďalší pestovatelia a záhradkári dúfajú, že vo februári nepríde žiadne veľké ochladenie.

Pokiaľ bude počasie pokračovať v podobnom priebehu ako doposiaľ, bežná flóra by s umiernenou zimou nemala mať až taký veľký problém,. Dá sa však očakávať, že zima ešte nepovedala posledné slovo.

Náhly a výrazný pokles teplôt by však mohol rastliny výraznejšie poškodiť. Najhorší scenár by mohla priniesť situácia prudkého vpádu arktického vzduchu (nárazové ochladenie) ako sledujeme posledné roky, kedy sme svedkami rýchlych a výrazných prechodov z jedného extrému do druhého.





Prvá polovica tohoto februára prinesie však výraznú snehovú nádielku do mnohých častí Európy.





Koncom prvého januárového týždňa, v priebehu soboty a nedele (3 - 4. 2 2018) začne aj do strednej Európy od severozápadu až severu prúdiť studený arktický vzduch. Z tohoto dôvodu sa začne výrazne ochladzovať a rozšíria sa snehové zrážky hlavne na strednom a východnom Slovensku. Očakáva sa, že na mnohých územiach napadne okolo 10 - 20 centimetrov snehu, v okolí Tatier až 30cm a viac. Studený arktický vzduch prinesie aj mrazy, a to na celé územie Slovenska. Najviac sa však ochladenie prejaví na strednom a východnom Slovensku. Nasledujúci druhý februároví týždeň bude už v znamení zimného počasia na celom území Slovenska, kedy prituhne aj v nížinách.





Na začiatku týždňa ešte účinky studeného arktického vzduchu nebudú až také citeľné, ale postupne (hlavne na východe a strede Slovenska) sa začne ochladzovať až na dvojciferné mínusové hodnoty. V západnej a južnej časti Slovenska nebudú teploty až tak výrazne nízke, aby dosiahli dvojciferných hodnôt.





Takéto chladnejšie počasie s miernejšími výkyvmi sa udrží dlhodobo v rozmedzí 7 až 14 dní, teda pravdepodobne minimálne až do polovice februára.





Avšak už dlhodobé predpovede a predikcie počasia na túto zimu hovorili o jej miernejšej podobe.

Toto obdobie, kedy sa zima prebúdza možno skôr prisúdiť extrémom vo výkyvoch počasia, ktoré opakovane sledujeme posledné roky. Nie je to však nič nezvyčajné, zimy na prelome rokov 2014/15 a 2015/16 boli tiež skôr miernejšie. Naproti tomu zimy v rokoch 2011/12 a 2012/13 mali mrazivejší február a uplynulá zima 2016/17 mala najmä v Európe chladnejší január. Viac si o zime 2017/2018 môžete prečítať v našom článku: Aká bude zima na prelome rokov 2017/2018?





Na to, aký dlhodobejší vývin počasia môžeme presnejšie očakávať a či bude zima pokračovať vo svojej mrazivejšej podobe aj v druhej polovici februára, si musíme zatiaľ počkať, prípadne si vystačiť a spoľahnúť sa len na ľudové pranostiky.





Niektoré sú však zaujímavé a stoja za zamyslenie. Spomeňme napríklad nasledovné:

Čo január zameškal, to február doháňa.

Keď je február na sneh bohatý, býva marec suchý.

Keď severák vo februári neduje, potom v apríli strechy rozduchuje.





Prečítajte si aj podobné články s touto tématikou:

Aká bude zima na prelome rokov 2017/2018?







Pozrite sa na najväčší labyrint na svete, ktorý je blízko Slovenska







Ruská dedina, kde je najkrutejšia zima na celej planéte







Odporúčame:

Počasie na 10 dní





















Zimné počasie je zatiaľ stále mierne, chystá sa zima dobehnúť čo zameškala?

Pozrite si náš nový Magazín !