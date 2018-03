Zimná paralympiáda 2018: Krako po slalome strieborný, Haraus diskvalifikovaný

PJONGČANG 17. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský reprezentant Jakub Krako a jeho navádzač Branislav Brozman vybojovali striebornú medailu v slalome v kategórii zrakovo znevýhodnených na XII. zimných paralympijských hrách v kórejskom Pjongčangu.

Krako zaútočil na striebro z bronzového stupienka po prvom kole, za víťazným Talianom Giacomom Bertagnollim (navádzač Fabrizio Casal) zaostal o 1,42 s. Krako vybojoval desiatu medailu pre Slovensko na ZPH 2018, aktuálna slovenská bilancia je 6 zlatých - 3 strieborné - 1 bronzová. Všetky pochádzajú zo zjazdového lyžovania.

Krako obchádzal bránky ako s fúrikom

"Podložka na súťažnom svahu mi vôbec nesedela. Kopec bol úplne iný ako v piatok na tréningu. Nesadlo mi to a snažil som sa s tým bojovať. Dobojovali sme to až do úspešného konca. Keďže sme na prehliadke šli až dva metre od bránok, pre nás je to rozhodujúce. Odzrkadlilo sa to v poslednej pasáži, kde som bránky obchádzal, akoby som mal v rukách fúrik. Myslím si, že to našim pretekom trochu uškodilo,“ myslí si štvornásobný medailista z Pjongčangu (1-3-0) Jakub Krako. Od Vancouveru 2010 získal 27-ročný žilinský rodák päť zlatých a päť strieborných paralympijských medailí.

Ďalší Slováci sa už na stupne víťazov v slalome nedostali. Úplne nevidiaci Marek Kubačka s navádzačkou Máriou Zaťovičovou obsadili siedme miesto.

"Všetci si mysleli, že trať bude mäkká a organizátori nás nepustili na prehliadku. Napriek tomu bola trať celkom dobrá a pomerne tvrdá. Slalom bol super, bolo to trochu strmšie a moja druhá jazda bola fajn. Síce som sa v porovnaní s prvým kolom zlepšil o jednu priečku, pomohli mi k tomu súperi, keď to niektorí nezvládli,“ myslí si Marek Kubačka, ktorého maximom na ZPH 2018 je piata pozícia v stredajšom obrovskom slalome.

Haraus bol po 1. kole priebežne prvý

Smolu mal Miroslav Haraus (nav. Maroš Hudík), ktorý bol z líderskej pozície po prvom kole diskvalifikovaný. "Boli posledné bránky do cieľa a videl som, že je to strmé. Chcel som ešte zabrať, ale vyvinul som hlúpu aktivitu. Natiahol som sa za bránku namiesto toho, aby som spravil čistý oblúk. Odišla mi spodná lyža a skončil som na zemi. Ešte som sa zdvihol, ale do cieľa som netrafil poslednú bránku. Veľká škoda toho, pretože sme siahali na výborný výsledok," zhodnotil Miroslav Haraus, v Pjongčangu zlatý v superkombinácii a bronzový v super G.



V kategórii stojacich slalomárov Martin France skončil jedenásty. Oproti prvému kolu sa zlepšil o dve priečky. "Dnešné preteky som šiel uvoľnene. Nič som neočakával a šiel som na maximum. V našej kategórii štartovalo 42 chalanov, ktorí vedia lyžovať. Minimálne polovica z nich je super a ja som urobil v prvom kole chybu. Bez nej by som bol do desiatky," poznamenal Martin France, v Pjongčangu štvrtý v stredajšom obrovskom slalome.

Slalom žien je na programe v nedeľu 18. marca.

Zimná paralympiáda 2018 v Pjongčangu ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE Muži - obrovský slalom - zrakovo znevýhodnení: 1. Giacomo Bertagnolli (nav. Fabrizio Casal, Tal.) 1:36,12 min, 2. Jakub Krako (nav. Branislav Brozman, SR) +1,42 s, 3. Valerij Redkozubov (nav. Jevgenij Gerojev, NPŠ) +1,90, ... 7. Marek Kubačka (nav. Mária Zaťovičová, SR) +12,00, ... Miroslav Haraus (nav. Maroš Hudík, SR) nedokončili 2. kolo Muži - obrovský slalom - stojaci: 1. Adam Hall (N. Zél.) 1:36,11 min, 2. Arthur Bauchet (Fr.) +0,39 s, 3. Jamie Stanton (USA) +1,26, ... 11. Martin France (SR) +10,12





