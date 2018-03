Zimná paralympiáda 2018: Farkašová v slalome strieborná, Smaržová skončila v Top 10

PJONGČANG 18. marca (WebNoviny.sk) - Slovenskej reprezentantke Henriete Farkašovej sa nepodarilo skompletizovať zlatú medailovú zbierku na XII. zimných paralympijských hrách v kórejskom Pjongčangu. Po zisku štyroch najcennejších kovov v zjazde, super G, superkombinácii a obrovskom slalome totiž na svahoch v Čongsone získali v nedeľňajšom slalome striebro.

Napriek tomu sa spolu s navádzačkou Natáliou Šubrtovou stali najúspešnejšími na ZPH 2018, k štyrom zlatým pridali jednu striebornú medailu. Slovensko aj zásluhou Farkašovej získalo v Pjongčangu jedenásť medailí, rovnako ako vo Vancouveri 2010. Tentokrát to bolo tiež šesť zlatých, k nim štyri strieborné a jednu bronzovú. V Kanade pred ôsmymi rokmi to boli dve striebra a tri bronzy.

Výzva do Pekingu 2022

Zlato si medzi zrakovo znevýhodnenými vyjazdila Britka Menna Fitzpatricková, bronz jej krajanka Millie Knightová. "Vyzerá to tak, že slalom je zakliaty. Na paralympiáde mi nevyšiel už tretíkrát. S takýmto výkonom, aký som dnes hlavne v druhom kole predviedla, sa nedá vyhrať," zneli prvé slová Farkašovej so slzami v očiach.

Napriek tomu v Čongsone dominovala a domov si nesie štyri zlaté a jednu striebornú medailu. "Určite sa budeme tešiť z obrovského úspechu, ktorým zisk štyroch zlatých isto je. Musí však doznieť sklamanie z dnešného výkonu. Veľmi ma to mrzí, pretože som Natálii sľúbila zlato zo slalomu. Nevyšlo to vo Vancouveri ani v Soči, dnes som zlyhala najmä v druhom kole," pokračovala a otočila sa k svojej navádzačke. "Týmto sa ti ospravedlňujem, že som nesplnila sľub," povedala jej. "Peking 2022 je ďalšia výzva. Nepodarilo sa mi splniť sľub teraz, je to výzva do budúcnosti. Čo bude ďalej, to uvidíme. Momentálne na to nevieme odpovedať. Momentálne si potrebujeme oddýchnuť," dodala.

Väčšia konkurencia ako v Soči

Medzi stojacimi ženami skončila Petra Smaržová na piatej priečke, túto súťaž suverénne ovládla Francúzka Marie Bochetová. Tá na ZPH 2018 získala tiež štyri zlaté medaily ako Henrieta Farkašová, no nepridala k nim aj piaty kov. "Druhé kolo nebolo dobré, od štartu až do cieľa. Nebola tá trať hodná paralympiády, na to sa však nemôžem vyhovárať. Podľa mňa to nebolo upravené a do druhého kola je nevypreparovali," povedala Petra Smaržová.



V minulosti na ZPH získala dva bronzy. "Predchádzajúce paralympiády boli úspešnejšie ako táto. Tu však je väčšia konkurencia ako v Soči. Sú tu nové mladé dievčatá a budú len pribúdať. Domov budem cestovať trochu sklamaná, no dúfam, že čoskoro to sklamanie vyprchá a zostanú príjemné spomienky," pokračovala 27-ročná lyžiarka.

Skončila sa pre ňu ďalší paralympijský cyklus a namieste je otázka, ako ďalej. "Budúci rok končím školu, takže to bude moja priorita. O rok sú majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku a tam by som chcela bojovať. A potom uvidím, ako ďalej," dodala.

Zimná paralympiáda 2018 v Pjongčangu ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE Ženy - slalom - zrakovo znevýhodnené: 1. Menna Fitzpatricková (nav. Jennifer Kehoeová, V. Brit.) 1:51,80 min, 2. Henrieta Farkašová (nav. Natália Šubrtová, SR) +0,66 s, 3. Millie Knightová (nav. Brett Wild, V. Brit.) +1,59 Ženy - slalom - stojace: 1. Marie Bochetová (Fr.) 1:55,46 min, 2. Mollie Jepsenová (Kan.) +4,13 s, 3. Andrea Rothfussová (Nem.) +4,62, ... 5. Petra Smaržová (SR) +7,72

