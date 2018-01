Žilinský kraj podľa Jurinovej prerobil na CT prístrojoch 1,5 milióna eur, Blanár sa bráni

ŽILINA 9. januára (WebNoviny.sk) - Žilinský samosprávny kraj pod vedením predošlého predsedu Juraja Blanára (Smer-SD) viackrát vážne porušil zákon pri kúpe CT prístrojov a prerobil tak 1,5 milióna eur. Na mimoriadnej tlačovej konferencii to v utorok povedala súčasná predsedníčka kraja Erika Jurinová (OĽaNO). Juraj Blanár nevylučuje formálne pochybenia, vážne porušenia však odmieta.

Kontrola Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) podľa Jurinovej jednoznačne potvrdila, že pri nákupe dvoch CT prístrojov v roku 2012 Žilinský samosprávny kraj vybral najmenej výhodnú ponuku a štrnásťkrát vážne porušil zákon.

„Dvanásť pochybení mohlo podľa ÚVO ovplyvniť výsledok tendra. Dve porušenia zákona však podľa úradu priamo ovplyvnili výsledok súťaže. Niektoré porušenia boli viacmenej formálne, ale v niektorých prípadoch bolo porušenie také závažné a okaté, že sa dá len ťažko predstierať, že išlo o chyby z neznalosti zákona či nedbanlivosti,“ povedala Jurinová. Úrad pre verejné obstarávanie podľa žilinskej županky v protokole konštatuje, že „ide o flagrantné porušenie princípu hospodárnosti a efektívnosti“.

Kontrola nie je uzavretá

Juraj Blanár reagoval, že Úrad pre verejné obstarávanie túto kontrolu stále neuzavrel a je v štádiu pripomienkovania protokolu. Zároveň zdôraznil, že o kontrolu požiadal on sám v roku 2016 ešte ako predseda Žilinského samosprávneho kraja.

„Úrad pre verejné obstarávanie kontroluje priebeh obstarávania, jeho formu a nie je kompetentný skúmať, či je niečo predražené alebo nie. Kontrolnou inštitúciou, ktorá môže niečo také skonštatovať, je predsa Najvyšší kontrolný úrad. ÚVO zaslalo Žilinskému samosprávnemu kraju protokol z výkonu kontroly nad CT prístrojom, o ktorú som požiadal ešte ja osobne ako predseda Žilinského samosprávneho kraja. Pani Erika Jurinová ma nekontaktovala s tým, aby si vyžiadala moje stanovisko, hoci mala tento dokument už od decembra. Pretože ja som bol vtedy štatutárom a myslím si, že je úplne korektné, aby som sa mohol vyjadriť k tomuto stanovisku kontrolnej skupiny. Potvrdzuje sa, že Erika Jurinová pokračuje namiesto práce pre kraj vo svojej kampani a že kraj riadi daňový podvodník Igor Matovič,“ povedal Blanár.





Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) informoval, že kontrola Žilinského samosprávneho kraja v prípade verejného obstarávania dvoch CT- prístrojov z roku 2011 mala byť ukončená 9. januára.

"Vzhľadom na to, že v popoludňajších hodinách si kontrolovaný uplatnil právo na osobné prerokovanie protokolu, podľa zákona kontrola ešte nie je právoplatne ukončená, a preto úrad bude informovať o výsledku až po právoplatnom ukončení kontroly," uviedla v utorok hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.

Maximálne nevýhodná kúpa

Podľa Jurinovej protokol z kontroly Úradu pre verejné obstarávanie potvrdzuje, že kraj nakúpil dva CT prístroje pre nemocnicu v Liptovskom Mikuláši a v Trstenej maximálne nevýhodne.

„Za päť rokov župné nemocnice vyhodili von oknom jeden a pol milióna eur. Za sumu 2,9 milióna eur mohli kúpiť nie dva, ale štyri prístroje. Župa pod vedením Juraja Blanára nastavila pravidlá tak, že euro v jednej kolónke malo inú hodnotu ako euro v druhej kolónke. Konkrétne išlo o ceny za samotný prístroj a servis. Špekulatívne sa tak dalo hrať s cenou CT a záručným servisom. Víťazná spoločnosť INTES Slovakia sa dokonca v liste priznala, že s cenou špekulovala tak, že náklady na prístroj presunula do kolónky údržba. To je v rozpore so zákonom, no napriek tomu župa vyhlásila firmu INTES za víťaza súťaže,“ povedala Jurinová.

Blanár protokol postúpil odborníkom

Juraj Blanár reagoval, že do protokolu z kontroly ÚVO mu nová predsedníčka kraja umožnila nazrieť až v utorok dopoludnia.

„A postúpil som ho odborníkom, ktorí sa týmto zaoberajú, lebo ja nie som odborník na obstarávanie. Keď som si prešiel ten protokol, nie sú tam konštatované závažné porušenia. Je tam konštatovanie pri desiatich, že mohli mať vplyv a v dvoch, že mali vplyv na verejné obstarávanie, ale nie závažné. Ide mi predovšetkým o všetkých odborníkov, ktorí na tom pracovali s dobrým vedomím, že chceme obstarať najvýhodnejšiu cenu, čo podľa môjho názoru prax jasne ukázala, že sme aj obstarali. Nevylučujem, že tam môžu byť formálne pochybenia, ale to všetko bude zrejmé z analýzy, ktorú som si dal spracovať a o výsledku tejto analýzy budem informovať,“ dodal Blanár.

Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa

Podľa Eriky Jurinovej boli zistenia ÚVO také závažné, že nemala inú možnosť ako dať vypracovať kvalifikované trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a nechať prípad nezávisle vyšetriť, aby sa zistila miera zavinenia. Podľa Jurinovej zároveň prijali opatrenia, aby sa nič podobné neopakovalo.





„Do procesu verejného obstarávania chceme maximálne zapojiť verejnosť i tretí sektor, napríklad už tým, že na vyžiadanie budeme emailom informovať o každej súťaži na župe,“ povedala Jurinová. Žilinskému samosprávnemu kraju za porušenie zákona hrozí niekoľkostotisícová pokuta. „Počkáme si na definitívne rozhodnutie úradu,“ dodala Jurinová s tým, že medzitým požiadali Ústav súdneho inžinierstva, aby znalecky vyčíslil spôsobenú škodu.

