Žilinčania držali Kodaň v strehu do poslednej sekundy, dva výpadky ich stáli postup

KODAŇ 20. júla (WebNoviny.sk) - Hráči úradujúceho slovenského majstra MŠK Žilina v stredu večer mohli napísať jednu z najkrajších futbalových rozprávok v klubovej histórii, zmazať manko 1:3 z minulotýždňového domáceho prvého merania síl s FC Kodaň v rámci 2. predkola Ligy majstrov 2017/2018 sa napokon v odvete na pôde súpera ukázalo ako priveľké sústo.

Žilinčania v odvete zvíťazili 2:1, nepridali však tretí gól nevyhnutný na predĺženie a udržanie nádeje. Do 3. predkola LM proti macedónskemu Vardaru Skopje prenikol účastník skupinovej fázy vlaňajšej edície tohto kontinentálneho pohára číslo jeden, zverenci Adriána Guľu sa s pohárovou Európou rozlúčili v najkratšom možnom čase.



Pyrrhovo víťazstvo

"Samozrejme, išli sme postúpiť, je teda trpké po takom vynikajúcom výkone vypadnúť s takýmto veľkým klubom. Chlapci hrali fantastický futbal. Mali sme v týchto zápasoch dva výpadky, ktoré nás stali postup," povedal počas pozápasovej tlačovej konferencie Guľa a pokračoval: "Chlapci odviedli za krátke obdobie letnej prípravy fantastickú prácu na vysokej úrovni. Je to Pyrrhovo víťazstvo, keďže sme nepostúpili. Súper s blížiacim sa záverom nevyliezol za svoju polovicu. My sme verili tomu, že sa dá vyhrať a aj o tri góly. Výborne fyzicky pripravení chalani zničili súpera, ostrieľaného, renomovaného. Hráčom som v kabíne podal ruky, poďakoval som im za výkon a prístup. Majú môj veľký rešpekt. Budeme pokračovať v tom, aby sme sa k takýmto zápasom v budúcnosti opäť dostali."

Kouč Guľa pred odvetou pristúpil k trom zmenám v základnej zostave. Pre trest za červenú kartu nemohol na ihrisko Káčer, na lavičke zostali Králik a Jankauskas. Ich miesta zaujali Cociuc, Kaša a Polievka. Domáci nastúpili bez kapitána z úvodného duelu Kvista a trojgólového hrdinu spod Dubňa Pavloviča. Žilinčania v Kodani po prvom polčase viedli gólom Nigérijčana Yusufa Otubanja. Krátko po zmene strán vyrovnal z pokutového kopu Slovinec Benjamin Verbič, v 57. min poslal MŠK presnou hlavičkou opäť do vedenia Filip Kaša. V tej chvíli mali hostia pribižne 35 minút na potrebný tretí zásah. Následná žilinská snaha však nepriniesla slovenskému šampiónovi úspech, v nadstavenom čase zlyhal v obrovskej príležitosti sám pred brankárom súpera striedajúci Ramil Šejdajev.

Penaltový verdikt prirovnávajú k Saganovi

V prvom zápase to bola červená karta Miroslava Káčera, v odvete zákrok v pokutovom území - dve minúty po zmene strán dostali Kodančania od svojho súpera darček. Diaz na kraji pokutového územia fauloval Bengtssona a Verbič s istotou premenil pokutový kop. "Naša situácia sa kodanskou penaltou nezmenila, naďalej sme potrebovali dva góly. Posúdenie penaltového verdiktu by som v tejto saganománii prirovnal k Saganovi, viac k tomu nepoviem," zamyslel sa Guľa a dodal: "Oceňujem mentalitu a nezlomnú vôľu svojich hráčov. Do gólových pozícií sme sa dostávali futbalovosťou viacerí ukázali, že majú vynikajúcu kvalitu a dokážu na takejto úrovni odohrať takýto dvojzápas. Zažili sme Bilbao a Poltavu, keď sme skórovali v úplnom závere. Mužstvo je stále v procese, máme úlohy, na ktorých pracujeme. Pre mňa je podstatné, že chalani, ktorí dostali šancu, ukázali kvalitu. Táto rozprávka nemala pre nás šťastný koniec, no ten možno príde neskôr, v budúcosti. Kodaň má silných hráčov a zázemie, môžu to dotiahnuť do skupinovej fázy prajem im to."

Zaujímavosťou je, že Kodančania počas boja jedenástich proti jedenástim nestrelili Žilinčanom ani jeden gól - tri dosiahli pri presilovke pod Dubňom po vylúčení Káčera, ten štvrtý v domácom prostredí z pokutového kopu. "Opäť sa budem opakovať, keď poviem, že som na chalanov hrdý. Som v Žiline dlhé roky, to nie je iba o jednom zápase viem, ako sa tu pracuje," citoval web Žilinčanov ich kapitána Michala Škvarku. "Opäť sa to potvrdilo, že energia a vášeň, s ktorou všetci makáme v žilinskom drese, má zmysel. Som hrdý na celé mužstvo, klub. Spoločne všetci napredujeme a aj naďalej sa chceme vyrovnávať klubom, ktoré majú niekoľkonásobne väčšie rozpočty. Je vo mne toľko emócií, mrzí ma to. Chcem všetkým v kabíne aj touto cestou poďakovať," doplnil stredopoliar "šošonov".

Súper zlyhal v druhom polčase

Pre Žilinu je slabou náplasťou skutočnosť, že uťala domácu šnúru Kodane bez prehry v súťažných zápasoch, tá sa zastavila na 47 dueloch. Dovtedy naposledy FCK odišiel doma zdolaný v súťažnom stretnutí 6. augusta 2015, v odvete 3. predkola Európskej ligy vtedy podľahol českému FK Jablonec (2:3). "Celý tím dnes zlyhal, v druhom polčase nás Žilinčania prehrávali. Keď sme sa dostali k lopte, rýchlo sme o ňu prišli, takže sme si to ešte sťažili," citoval web FCK pravého obrancu Nicolaia Boilesena. "Prvý polčas bol z našej strany dobrý. Mali sme veľa dobrých šancí, zatiaľ čo Žilina jednu a skórovala. Ak by sme mali jednoduché vysvetlenie pre to, čo sa dialo, niečo by sme s tým spravili. Musíme to však prijať a tvrdo pracovať na zlepšení," uzavrel Boilesen.

V ostatných troch sezónach sa slovenský šampión rozlúčil s Ligou majstrov po tesných konfrontáciách. Predvlani Trenčín v 2. predkole nestačil na rumunský FCSB (0:2 doma, 3:2 vonku), vlani v 3. predkole na Legiu Varšava (0:1 doma, 0:0 vonku).





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.