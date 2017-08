Žilina znížila z 0:3 na 2:3, ale v Dunajskej Strede nakoniec prehrala 2:4

DUNAJSKÁ STREDA 20. augusta (WebNoviny.sk) - Futbalisti Dunajskej Stredy zvíťazili v záverečnom stretnutí 5. kola najvyššej slovenskej súťaže Fortuna ligy nad úradujúcim majstrom zo Žiliny 4:2. Pred zaplneným hľadiskom sa hral rýchly a otvorený futbal z obidvoch strán, no góly spočiatku pribúdali len na strane domácich.



Do vedenia poslal "žlto-modrých" Erik Pačinda, ktorý si v 15. min nabehol do stredu šestnástky na center a žilinskí obrancvia ho neustrážili. FC DAC viedol v polovici druhého polčasu už 3:0, keď si svoj prvý gól v lige pripísal maďarský hráč Zsolt Kalmár a skóroval aj chorvátsky kapitán Marin Ljubičič, no hráči Žiliny sa nevzdali.

Po akcii striedajúcich hráčov znížil najskôr v 66. min nigérijský útočník Yusuf Otubanjo a po peknom vysunutí od Miroslava Káčera aj Samuel Mráz. Posledné slovo však patrilo domácim, keď po chybe obrancu Kašu premenil samostatný nájazd na brankára v 90. min striedajúci Marko Divkovič.

Majster zo Žiliny zostal s tromi bodmi na predposlednom 11. mieste tabuľky Fortuna ligy. Dunajská Streda preskočila Zlaté Moravce a je o skóre za Slovanom štvrtá.

Fortuna liga 2017/2018 - 5. kolo

nedeľa

15. Pačinda, 48. Kalmár, 64. M. Ljubičič, 90. M. Divkovič - 66. Otubanjo, 78. S. Mráz, 18. Čmelík, 70. Kontár - 34. Hancko, I. Kružliak - Balko, Hancko, 7139 divákov

Zostavy:

Macej - M. Živkovič, T. Huk, Šatka, E. Davis - M. Ljubičič - Čmelík (62. Koštrna), Simon Pambou, Kalmár (68. Kontár), Vida - Pačinda (83. M. Divkovič)

D. Holec - Chvátal (54. Otubanjo), Kaša, Hancko (46. Vavro), Mazáň - Škvarka, Káčer, I. Díaz - Špalek, S. Mráz, Jankauskas (63. Polievka)

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.