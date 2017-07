Žena si zabila štyri deti aj manžela, krátko nato zavolala na políciu

ATLANTA 7. júla (WebNoviny.sk) - Pred súd v Atlante v americkom štáte Georgia v piatok predstúpi žena, obvinená z úmyselného zabitia svojich štyroch detí a manžela.

Tridsaťtriročná Isabel Martinez skutok údajne vykonala vo štvrtok v ich spoločnom dome v Atlante, krátko nato sama zavolala na políciu a udala sa.



Motívy jej konania zatiaľ nie sú známe. Jej piate dieťa, deväťročná dcéra, síce prežilo, ale utrpelo zranenia a jeho stav je podľa lekárov vážny.

"Je to strašný zločin, nielen smerom k obetiam, ale aj širšej rodine, susedom a komunite. Nikto nedokáže pochopiť, čo môže človeka primäť k zabitiu svojich nevinných detí a manžela," citujú médiá stanovisko miestnej polície.

Ako píše agentúra Associated Press, odborníci majú na túto problematiku iný názor a uvádzajú, že takéto činy nie sú až také ojedinelé, ako by sa mohlo zdať. Psychologička Cheryl Meyer, ktorá o tejto problematike dokonca napísala knihu, napríklad tvrdí, že zabitie dieťaťa matkou sa udeje na svete každý tretí deň, a to ide iba o známe prípady.

