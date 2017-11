Zeman predčasné voľby nepripustí, považuje ich za urážku voličov a neschopnosť politikov

PRAHA 10. novembra (WebNoviny.sk) - Prípadné predčasné voľby do Poslaneckej snemovne by český prezident Miloš Zeman považoval za urážku voličov a prejav neschopnosti politikov sa dohodnúť.

"Kým budem prezidentom, predčasné voľby nebudú,“ povedal Zeman doslova na záver návštevy Olomouckého kraja. Verí, že sa predčasným voľbám podarí predísť a vychádza z toho, že i on sám post obháji, uvádza český portál iDnes.cz.





Predčasné voľby môže prezident podľa ústavy vyhlásiť v prípade troch neúspešných pokusov o zostavenie vlády, ale musí to urobiť, keď sa Snemovňa sama rozpustí trojpätinovou väčšinou minimálne 120 hlasov. "Myslím, že hnutie ANO smeruje k predčasným voľbám a tie debaty o vláde sú viacmenej hmla. Myslím, že cieľom sú predčasné voľby za rok a pokúsiť sa získať ešte väčšiu podporu voličov,“ povedal v rozhovore pre iDnes.cz minister vnútra a úradujúci šéf ČSSD Milan Chovanec.





Zeman si vyslúžil búrku nevôle, keď v TV Barrandov hovoril o tom, že by nechal Andreja Babiša vládnuť i bez dôvery, keby aj tretí pokus o vládu zlyhal. Nepáčilo sa to ani šéfovi ANO. Zeman potom zaradil spiatočku a tvrdil, že to bola len nadsádzka. Babiš teraz skúša zložiť menšinovú vládu, ale zatiaľ len komunisti naznačujú jej možnú toleranciu.

