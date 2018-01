Zeman nepovažuje Rusko za riziko, Drahoš by sa za prezidentove výroky o Dubčekovi ospravedlnil

BRATISLAVA 26. januára (WebNoviny.sk) – Kandidát na českého prezidenta Jiří Drahoš by sa v prípade svojho zvolenia Slovensku ospravedlnil za výrok súčasnej hlavy štátu Miloša Zemana o tragicky zosnulom politikovi Alexandrovi Dubčekovi. Povedal to počas predvolebnej debaty na ČT1 a ČT24. Zeman začiatkom januára na Pražskom hrade počas otvorenia osláv k 100. výročiu vzniku Československa a 25. výročiu samostatnosti Slovenska a Česka vo svojom prejave tvrdo kritizoval politikov, ktorí podľa neho v roku 1948 umožnili komunistický prevrat v Československu a nezakročili pri udalostiach z roku 1968. Na oslavách sa zúčastnil aj premiér Robert Fico, ktorý niekoľkokrát povedal, že práve Alexander Dubček je jeho vzorom.

Kandidáti na prezidenta – bývalý predseda českej akadémie vied Jiří Drahoš a súčasný prezident Miloš Zeman diskutovali aj o zahraničnej politike, dezinformáciách či 100. výročí vzniku Československa. Okrem moderátorky mali možnosť klásť otázky aj českí politici, občania, ale kládli si ich aj kandidáti navzájom.

Nezhodli sa v otázke Krymu

V diskusii o zahraničnej politike Zeman povedal, že vďaka tomu, že Česko je v Európskej únii a NATO, Rusko "nie je pre ČR bezpečnostné riziko“. Drahoš oponoval a pripomenul, že Moskva považuje Alianciu, ktorej súčasťou je ČR, za hrozbu. V diskusii o Kryme Zeman povedal, že Krym bol neoprávnene anektovaný, boli porušené medzinárodné dohody, ale toto územie je nepochybne ruské, spadá pod ruskú jurisdikciu. Drahoš nesúhlasil, Krym je podľa neho jednoznačne ukrajinský a Rusko ho okupuje. Nevidí dôvod, prečo by demokratické štáty mali uznať okupáciu Krymu. Dá sa podľa neho tlačiť na Rusko, vytrvať v sankciách a diplomaticky rokovať.





Z diskusie vyplynulo, že obaja kandidáti by v prípade zvolenia dodržali tradíciu a Slovensko by navštívili ako prvú krajinu. Podľa Zemana treba mať dobré vzťahy so všetkými susedmi, Drahoš vyzdvihol Poľsko či Rakúsko. Pokiaľ ide o iných európskych politikov, Drahoš vyzdvihol slovenského prezidenta Andreja Kisku, imponuje mu spôsob, ako Kiska vyhral prezidentské voľby na Slovensku. Váži si aj bývalého nemeckého prezidenta Joachima Gaucka. Guacka uviedol aj Zeman.

Drahoš chce seriózneho hovorcu

Drahoš a Zeman hovorili aj o fake news (vymyslených, resp. zmanipulovaných správach, pozn. SITA). O Drahošovi sa šírilo, že spolupracoval s komunistickou Štátnou bezpečnosťou (ŠtB). Drahoš v diskusii povedal, že v tejto súvislosti zvažuje aj trestné oznámenie. Podľa neho je evidentné, že túto informáciu šírili proruské weby. "Dezinformácie boli aj o rakovine, o mojom mrkaní okom, o tom, že mám amputovanú nohu. Keby som to bral vážne, tak sa zbláznim,“ povedal zase Zeman.

Témou boli aj spolupracovníci budúceho prezidenta. Drahoš nechcel povedať, koho by si vzal na Pražský hrad na posty hovorcu, kancelára a šéfa poradcov. Osoby na tieto posty ešte podľa svojich slov zvažuje. Témou bol aj súčasný hovorca Zemana Jiří Ovčáček. Zeman je s ním spokojný, Drahoš naopak prisľúbil, že jeho hovorca bude iný – seriózny.

Drahoš sa v debate snažil ľudí presvedčiť, že nie je politický nováčik. Argumentoval, že ako predseda akadémie vied musel s politikmi rokovať, ale zdôraznil, že nikdy nepolitikárčil. Na otázku, či súčasný prezident nemá predsa len viac skúseností, Drahoš povedal: "Jeho skúsenosti s politikou by som radšej nemal.“

Zeman odmieta utečencov

Ďalšou témou diskusie bola migrácia. Zeman Drahoša obviňoval z toho, že chce vítať utečencov, Drahoš to odmietal, tvrdí, že nikdy nepovedal, že majú prijímať ekonomických migrantov a pripomenul, že za Zemanovej vlády malo Česko prijať päťtisíc balkánskych moslimov. To Zeman odmietol, malo ísť podľa neho o návrh vtedajšieho ministra zahraničných vecí.

Druhé kolo českých prezidentských volieb sa začne v piatok o 14:00, volebné miestnosti sa zatvoria v sobotu o rovnakom čase. Prvé kolo sa konalo 12. a 13. januára, vyhral ho Miloš Zeman so ziskom 38,58, druhý Drahoš získal 26,59 percenta hlasov. Neúspešný kandidáti Pavel Fischer, Michal Horáček, Marek Hilšek a expremiér Mirek Topolánek v druhom kole podporili Drahoša. Český prezident sa volí priamo na päťročné funkčné obdobie. Prvým priamo zvoleným prezidentom Českej republiky je Zeman, ktorý vyhral prezidentské voľby v roku 2013. Jeho mandát vyprší 8. marca.

