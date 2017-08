Železnice pred predĺženým víkendom a začiatkom školského roka posilnia vlaky

Ako informoval agentúru SITA hovorca železničnej spoločnosti Tomáš Kováč, "pred predĺženým víkendom bude navyše z Bratislavy vypravený jeden regionálny rýchlik do Žiliny a dva rýchliky do Košíc a Humenného. V nedeľu 3. septembra pribudne do bežnej ponuky spojení z Košíc aj jeden EuroCity vlak do Prahy a na rôznych tratiach po celom Slovensku pribudne šesť regionálnych rýchlikov, tri rýchliky a dva regionálne expresy".