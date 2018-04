Železnice chcú pri vybraných staniciach na Slovensku zriadiť takmer deväťsto miest na parkovanie

BRATISLAVA 2. apríla (WebNoviny.sk) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) plánujú vytvoriť pri vybraných železničných staniciach celkovo 856 miest na parkovanie áut. Na základe aktuálneho stavu vytipovali štrnásť miest a obcí, najmä na západe Slovenska, kde v prípade záujmu samospráv môžu byť parkoviská zriadené na prenajatých pozemkoch.

Zámerom štátneho správcu železničnej infraštruktúry je zlepšiť prístup k železničným staniciam, nájsť vhodné miesta na parkovanie, v spolupráci s mestami a obcami ich upraviť, a tak pritiahnuť viac cestujúcich na železnicu a odľahčiť mestá od náporu áut. Spoločnosť od toho očakáva zrýchlenie a zefektívnenie každodennej dopravy do práce.

Ambícia pritiahnuť ľudí na železnicu

O vytvorenie parkovacích miest pri železničných staniciach, ako informovali ŽSR, prejavili záujem zatiaľ Galanta, Piešťany, Prešov, Šurany, Topoľčany a mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves.

Železničiari oslovili s ponukou aj Kúty, Cífer, Tvrdošovce, Nové Zámky, Lučenec, Kraľovany, Spišskú Novú Ves a Vranov nad Topľou.

S týmito mestami a obcami chcú dohodnúť konkrétne podmienky pre uzatvorenie nájomnej zmluvy vrátane výšky nájomného. Pre špecifické podmienky a rôzny rozsah nájmu nie je podľa spoločnosti možné dopredu určiť rovnaké podmienky a jednotnú výšku nájomného, preto každé rokovanie bude individuálne.

"Máme ambíciu pritiahnuť ľudí na železnicu a pre to, aby sme to urobili, musíme zvýšiť kvalitu a komfort. Viac ako 80 percent ľudí býva do tridsať minút od najbližšej železničnej stanice. Téma parkovísk je momentálne veľmi aktuálna, aby občania mohli prísť z domu na železničnú stanicu autom, tam ho odparkovať a pokračovať ďalej po železnici," povedal generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy s tým, že sa inšpirovali v susednom Rakúsku.

Obmedzujúce faktory

Vlastné pozemky v okolí železničných staníc chcú preto prenajímať samosprávam na parkoviská za špeciálnu cenu. "V zmluve bude, že parkovisko by malo vyrovnane hospodáriť. V momente, keby malo byť zárobkové, tak chceme participovať na tomto zárobku," priblížil šéf ŽSR.

Hlavným cieľom je však vybudovanie a prevádzka týchto parkovísk pre verejnosť. "Analýzou stavu v jednotlivých staniciach sme vytipovali mestá a priestory, ktoré ŽSR môžu okamžite začať riešiť formou partnerstva so samosprávami," povedal Erdössy.

"My ponúkneme naše priestory na prenájom mestám a obciam, samospráva by sa podieľala na vybudovaní a prevádzkovaní parkovísk v tesnej blízkosti železničných staníc. Spoločne zadefinujeme, ako majú parkoviská vyzerať, aké budú mať vybavenie," dodal Erdössy.

Obmedzujúcim faktorom podľa spoločnosti je, že v mnohých prípadoch pozemky v bezprostrednej blízkosti železničných staníc i v obvode dráhy patria rôznym subjektom, alebo sú nevysporiadané a nie je ich možné v plnom rozsahu práv a povinností využívať v spolupráci so samosprávou a dopravnými podnikmi.

Vytipovaných niekoľko desiatok lokalít

ŹSR majú vytipovaných celkovo niekoľko desiatok lokalít na parkoviská pri stanciach. V ďalšej etape po určení rozsahu pozemkov a ďalších podmienok chcú osloviť ďalšie obce a mestá s rovnakou ponukou, individuálne už rokujú aj s mestami Trnava a Nové Mesto nad Váhom.

V minulom roku už začali rokovať vo viacerých mestách s cieľom využiť možnosti predstaničných priestorov. Situáciu s parkovaním pri železničných staniciach sa podľa podniku už podarilo vyriešiť v Bernolákove, Krásne nad Kysucou, Krompachoch či Margecanoch.

Železnice Slovenskej republiky vznikli 1. januára 1993 a v Obchodnom registri SR sú zapísané od 31. decembra 1993 ako nástupca štátneho podniku. Na základe transformácie a reštrukturalizácie sa od 1. januára 2002 od ŽSR oddelila osobná a nákladná doprava. Spoločnosť má základné imanie 800,17 mil. eur, prevádzkuje 3 580 kilometrov tratí, ako aj stanice a zastávky.





