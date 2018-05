Zdravotnícki asistenti by sa mali premenovať, zmeny čakajú aj stredné zdravotnícke školy

BRATISLAVA 15. mája (WebNoviny.sk) - Zdravotnícki asistenti sa po vzore z Českej republiky premenujú na praktické sestry. Informoval o tom na tlačovej konferencii predseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo Štefan Zelník (SNS).

Pozmeňujúci návrh podporili aj niektorí členovia výboru z radov opozície. "Musím povedať, že na zdravotníckom výbore prestáva politikárčenie, zaoberáme sa odbornými vecami," povedal Zelník s tým, že z 11 poslancov hlasovalo za deväť poslancov naprieč politickým spektrom.

Študijný program je oveľa náročnejší

Ako vysvetlil Zelník, pri zosúlaďovaní nášho vzdelávania so vzdelávaním EÚ nastali v minulosti chybné rozhodnutia. "Podľa smernice EÚ zdravotná sestra je regulovaným povolaním a musí absolvovať 4 600 hodín praktickej výuky, je úplne jedno, či to absolvuje počas strednej alebo vysokej školy. Nesprávnou aplikáciou európskej smernice sa stalo to, že bolo požadované pre zdravotnú sestru vysokoškolské vzdelanie. Stredné zdravotnícke školy sa dostávali do útlmu a pokračovali vo výchove zdravotníckych asistentov," zdôvodnil Zelník.



Podľa neho stredné zdravotnícke školy majú študijný program oveľa náročnejší ako potrebujú zdravotnícki asistenti a sú viac vyvzdelávaní. "Preto v minulom roku mohlo ministerstvo zdravotníctva pristúpiť k rozšíreniu kompetencií pre zdravotníckych asistentov," doplnil.

Názov praktická sestra podľa šéfa výboru zodpovedá aj ich kompetenciám a praktickému zaradeniu. Cieľom premenovania je podľa Zelníka zlepšiť pre absolventov stredných zdravotníckych škôl ich spoločenské postavenie a tým zvýšiť záujem o toto povolanie.

Dospeli k pragmatickej zhode

Ako pripomenul člen výboru a poslanec OĽaNO Alan Suchánek, stredné zdravotnícke školy boli v minulosti prestížne školy. "Chodili na ne študovať dievčatá, ktoré mali jednotky, dvojky. My sme túto školu dehonestovali, pritom títo ľudia sa štyri roky vzdelávajú v odbore zdravotníctvo. Oni sa špecializujú a cesta k úspechu je špecializácia," dodal.

Poslanec Juraj Blanár (Smer-SD) ocenil, že na výbore dokázali dospieť k pragmatickej zhode. "To znamená, že hľadáme odpovede na otázky, čo v budúcnosti, keď nám budú odchádzať silné ročníky, ktoré dnes sú tesne pred dôchodkom," konštatoval.



Primárnym úmyslom je podľa Blanára nielen zatraktívniť zdravotnícke školy, ale vrátiť im opäť ich postavenie. "Chceme napraviť to, čo voľakedy nebolo dobre interpretované pri implementácii európskeho práva," povedal Blanár.

Prezident Asociácie stredných zdravotníckych škôl (ASZS) SR Miroslav Sekula je veľmi rád, že sa hovorí o takejto zmene, po ktorej asociácia volá od roku 2005. "Dnes sú tu konečne ľudia, ktorí sú ochotní načúvať tej problematike. Nie len počúvať, ale ju aj meniť," dodal. Podľa prezidenta sú stredné zdravotnícke školy pripravené na zmeny.

