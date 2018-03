Zdieľaná ekonomika má stúpajúci potenciál a je prioritou ju podporovať

BRATISLAVA 21. marca 2018 (WBN/PR) - Európska komisia (EK) podporuje zdieľanú ekonomiku. Hoci sa podľa ekonomickej radkyne Zastúpenia EK v Bratislave Lívie Vašákovej nateraz rozhodla nezasiahnuť priamo do jej regulácie, ide o nové a perspektívne odvetvie, ktoré EK nechce reguláciami negatívne ovplyvniť. Zaznelo to na medzinárodnej konferencii Share.Techsummit v Bratislave.

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia Európskeho parlamentu, Európskej komisie a mnoho ďalších odborníkov z verejného a súkromného sektora. Vo všeobecnosti je súčasný trend zdieľanej ekonomiky podporovaný všetkými stranami a z pohľadu Európskej komisie, ktorá bola na konferencii zastúpená Líviou Vašákovou, je prioritou podporovať tento trend zavádzaním jednotného digitálneho trhu, výrazne neobmedzovať rozvoj zdieľanej ekonomiky, dbať na ochranu záujmov spotrebiteľov a vytvárať férové pravidlá konkurenčného prostredia.

,,Cieľom Share.Techsummitu bolo vytvoriť priestor na diskusiu všetkých strán, ktoré sa na zdieľanej ekonomike podieľajú, či už sú to firmy, ktoré ponúkajú riešenia a platformy pre zdieľanú ekonomiku ako napríklad Uber, Airbnb a JaSpravim, alebo samotní používatelia a v neposlednom rade samozrejme regulátori a kontrolné orgány,” hovorí David Čajko, organizátor konferencie a dodáva, že tento cieľ sa naplniť podarilo.

Hostia zo zahraničia prezentovali už aj konkrétne riešenia, ako sa so zdieľanou ekonomikou vysporiadať. V súvislosti s diskusiou Kam smeruje zdieľaná ekonomika? sa riešilo zdanenie služby Uber v Estónsku, kde sa za 6 mesiacov podarilo navrhnúť spoločné riešenie, ktoré je aktuálne v pilotnej prevádzke.

Kalle Palling, predseda estónskeho parlamentného výboru pre európske záležitosti tvrdí, že: „Slovensko by sa v rámci svojho regulačného prístupu malo posunúť vpred. Estónsko je dobrým príkladom, ktorý by mohol zodpovedať väčšine trhov v Európskej Únii. V Estónsku sme dosiahli úspech práve preto, že sme znížili reguláciu pre tradičné taxi služby a zároveň zregulovali zdieľanie jazdy, vďaka tomu máme flexibilný zákon o verejnej doprave, ktorý umožňuje pôsobiť na trhu každému.” Dodal, že zdieľaná ekonomika vytvára viac príležitostí pre každého jednotlivca - či už na strane poskytovateľa alebo spotrebiteľa. “Užívateľ získa viac príležitostí za menej peňazí a poskytovateľ zas viac možností zárobku pre seba alebo svoju rodinu,” povedal K. Palling.

Ivan Štefanec, člen Európského parlamentu doplnil: “Už v roku 2015 prekročili zisky zo zdieľanej ekonomiky sumu 28 miliárd eur a každým rokom stúpajú. Viac ako polovica občanov Európskej únie vie o jej existencii a každý šiesty Európan ju aj nejakým spôsobom využíva.”

Zástupkyňa sekcie riadenia informatizácie Mgr. Martina Slabejová PhD. vyjadrila podporu rozvoja zdieľanej ekonomiky a jej myšlienke “Sharing not owning, ktorá pomáha ľudom a podnikateľom šetriť peniaze, získavať príjem, stretávať sa s novými ľuďmi, budovať dôveru, zlepšovať výber a zvyšovať si celkovo životný komfort.” Dôležité bude vytvoriť rozumnú legislatívu, ktorá nebude brániť inováciám a zabezpečí rovnováhu medzi záujmom spotrebiteľov, komunít, verejnej bezpečnosti a sociálneho dobra. Vyzdvihla, že práve akcie ako ShareTechsummit môžu slúžiť na efektívnejšiu prípravu legislatívy.

Zúčastnené strany počas konferencie vyjadrili záujem o ďalší spoločný dialóg a zdieľanie skúseností. Pokrok v tejto oblasti by mohol pomôcť pri tvorbe jednotnej regulácie v rámci EÚ. To by mohlo priniesť efektívnejšiu ochranu práv používateľov služieb a otvorenie jednotného európskeho trhu pre firmy.

V rámci Slovenska stojí podľa účastníkov konferencie za zváženie iniciovať spoluprácu so zástupcami vlády, konkrétne Sekciou riadenia informatizácie v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, s cieľom spoločne identifikovať negatívne dopady zdieľanej ekonomiky a hľadanie konkrétnych legislatívnych riešení.

-----------------------------------------------

Share.Techsummit je medzinárodná konferencia, na ktorej odborníci z rôznych segmentov ekonomiky a spoločnosti diskutovali o budúcnosti zdieľanej ekonomiky. Konala sa 15. marca 2018 za účasti slovenských a medzinárodných speakrov a hostí.

Organizátori konferencie vyjadrujú vďaku mestu Bratislava a Bratislavskému samosprávnemu kraju za prevzatie záštity nad konferenciou Share.Techsummit, hlavnému partnerovi Slovak Business Agency, partnerovi Európskej komisie, donorovi konferencie spoločnosti Uber, e-mobility partnerom ZSE, East-E, BMW a všetkým podporovateľom, mediálnym, produkčným a digitálnym partnerom.





Aké bude počasie na jar 2018 a kedy sa začne výraznejšie otepľovať?

Pozrite si náš nový Magazín !

Mloky odhalili tajomstvá ich zázračných regeneračných schopností ukrytých v DNA

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.