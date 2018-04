Zázrak, debakel, zlyhanie či koniec impéria, píšu médiá o šokujúcej prehre FC Barcelona v Lige majstrov

RÍM 11. apríla (WebNoviny.sk) - Ohlasy svetových médií na odvetný súboj štvrťfinále futbalovej Ligy majstrov 2017/2018, v ktorom AS Rím zdolal FC Barcelona (3:0) a postúpil do semifinále.

El Mundo Deportivo (Šp.): "Pád v Ríme! Barca tretíkrát za sebou neprešla cez štvrťfinále Ligy majstrov. Džeko, De Rossi a Manolas potvrdili nadvládu Rimanov a podpísali rozsudok smrti nad svojím súperom."

Marca (Šp.): "Úplné európske zlyhanie! Messi opäť raz neviditeľný."

Sport (Šp.): "Neospravedlniteľné zlyhanie!"



AS (Šp.): "Obrovský krach! AS Rím bol lepší od začiatku až do konca."

Gazzetta dello Sport (Tal.): "Cisári! Nielen Stadio Olimpico, celý Rím sa zbláznil. Rímsky svet 35 rokov čakal na túto noc. A najviac sa tešili deti Tottiho a Cassana. Tréner Di Francesco pobozkal každého hráča na hlavu."

Corriere dello Sport (Tal.): "Rímska legenda či mýtus. Bezradná Barcelona a Messi ako duch. Takto sa nevyhrávajú veľké zápasy."



La Repubblica (Tal.): "Nemožné sa zmenilo na skutočnosť. Niekedy sa stáva, že aj málo pravdepodobné sa môže stať. Rimania ukázali trpezlivosť, rozvahu a vysokú koncentráciu. Barcelona pripomínala Barcelonu len svojím menom."

Tuttosport (Tal.): Rimania v extáze! Juventus, kde si?"

Sportwereld (Hol.): "Zázrak!"

Bild (Nem.): "Rímsky zázrak. Rím je miesto, kde Lionel Messi dosníval sen o triple. Hráči AS Rím zvládli to, čo bolo nepredstaviteľné a postúpili do semifinále na úkor FC Barcelona."

L´Équipe (Fr.): "Remontada? Romantada."

BBC (Angl.): "Debakel či koniec impéria? Rím poslal Barcelonu von z Ligy majstrov."

