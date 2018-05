Zaspali sme dobu a dávame sa dokopy, vravel po konci Slovenska na MS v hokeji 2018 dobitý Jurčo

KODAŇ 15. mája (WebNoviny.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti ukončili svoju púť na MS 2018 v Dánsku už v základnej skupine. V siedmich zápasoch nazbierali 11 bodov a za posledným postupujúcim Švajčiarskom zaostali o jediný bod.

Výkony na premiérovom svetovom šampionáte pod vedením kanadského kouča Craiga Ramsayho však vyzerali lepšie ako v ostatnom období. Slováci vzdorovali a získali bod i v náročných súbojoch proti vysoko favorizovaným Čechom a Švédom.

"Vidím v našom tíme veľa pozitív. Myslím si, že ideme dobrým smerom. Škoda, že sa nám nepodarilo postúpiť, ale taký je hokej. Boli fázy, keď sme určite chceli hrať lepšie, ale mali sme aj výborné tretiny či zápasy, ako napríklad stretnutie proti Švédom. Máme veľa potenciálu, je na čom stavať a myslím si, že v budúcnosti to bude lepšie," povedal krídelník Tomáš Jurčo.

Škrabance na tvári stáli za to

Útočník Chicaga Blackhawks opustil šampionát poriadne dobitý, s viacerými šrámami na tvári. Jeden pridal i pri poslednom vystúpení proti Bielorusku. "Stálo to za to. Celú sezónu som na tvári nemal ani jeden škrabanec, teraz sa mi niečo ušlo pri každom súboji. Taký je šport," zhodnotil 25-ročný útočník.



Rodák z Košíc patril medzi najlepších hráčov Slovenska na turnaji. Nastupoval v elitnej "lajne" spolu s Ladislavom Nagyom a Michalom Krištofom. V utorňajšom stretnutí posledného menovaného nahradil Martin Bakoš. Jurčo získal dovedna 5 bodov za štyri góly a jednu asistenciu, proti Bielorusku si pripísal dva zásahy a jednu účinnú prihrávku. "Najmä tento rok v zámorí mi dal veľa. Minulý rok som mal ťažký, mal som operáciu. Bolo náročné vrátiť sa do hry, ešte k tomu v novom tíme. Pomohlo mi pôsobenie na farme, kde som hral veľa a nabral som stratené sebavedomie. Potom mi to celkom išlo aj v NHL a myslím si, že som sa vrátil na cestu, ktorou som chcel ísť," povedal Jurčo.

Je na čom stavať

Slovenskí reprezentanti síce neprenikli medzi elitnú osmičku, ale nazbierali najviac bodov od roku 2012, keď získali v Helsinkách strieborné medaily. Vlaňajší štvorbodový zisk takmer strojnásobili. "Nepovedal by som, že nemáme kvalitu. Boli sme veľmi blízko. Určite sú tímy, ktoré sú oveľa lepšie, to si treba priznať. K postupu do najlepšej osmičky nám chýbalo veľmi málo. Potom to je už iba o jednom zápase, možno by sme hneď vypadli, ale možno by sme uspeli. Dúfam, že o rok sa nám to podarí," vyhlásil Tomáš Jurčo.



"Vlani som síce na šampionáte nebol, takže neviem, ako to celé bolo, ale tento rok to malo výbornú úroveň. Veľa vecí sa tu zlepšilo. Verím, že ideme správnym smerom. Máme veľa dobrých hráčov a zámorské veci, ktoré implementujeme do nášho hokeja, sú veľké plus, pretože takto sa to dnes hrá všade. Na ľade veľmi pomáha, keď všetci vedia, čo majú robiť a kde majú ísť. To sú veci, ktoré sú vo svete normálne. U nás sme však akosi zaspali dobu a myslím si, že teraz sa začíname dávať dokopy. Ako som povedal, určite je na čom stavať. Odohrali sme niekoľko kvalitných zápasov, ale mohlo to byť aj lepšie," dodal niekdajší hráč Detroitu,

