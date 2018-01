Zápas Borussie a Herthy skončil remízou, rozhodcovia neuznali Dudov zásah

Za domácich sa do streleckej listiny zapísal hneď po prestávke Davie Selke, za hostí v 71. minúte vyrovnal Šindži Kagawa. Slovenský obranca Peter Pekarík sedel v tomto súboji na lavičke náhradníkov, Ondrej Duda hral do 77. minúty. Duda mohol v 62. minúte poslať Herthu do vedenia 2:0, ale jeho zásah rozhodcovia neuznali pre postavenie mimo hry.