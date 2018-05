Zamestnávanie pracovníkov z krajín mimo Únie sa obmedzilo, môžu za to novely zákona

BRATISLAVA 10. mája (WebNoviny.sk) - Zamestnávať pracovníkov z tzv. tretích krajín, teda krajín mimo Európskej únie, na základe dohody o vyslaní medzi slovenským subjektom a firmou so sídlom mimo EÚ už na Slovensku nie je možné. ,

Ako ďalej informuje spoločnosť Deloitte v tlačovej správe, takáto zásadná zmena v oblasti trhu práce nastala od 1. mája tohto roka na základe novely zákona o pobyte cudzincov a novely zákona o službách zamestnanosti.



"Dôvodom má byť obmedzenie údajného veľkého množstva prichádzajúcich cudzincov, ktoré umožňovala doterajšia legislatíva," uvádza sa v tlačovej správe. Slovenské orgány podľa spoločnosti Deloitte nemali možnosť overiť si existenciu, či reálne fungovanie zahraničnej spoločnosti, ktorá pracovníkov vysielala. Hrozilo tak riziko vzniku fiktívnych pracovných pomerov medzi vysielajúcou spoločnosťou a cudzincami.

Ďalšie doklady pri vnútropodnikovom presune

Podľa nových pravidiel budú môcť zamestnanci z tretích krajín pracovať u slovenského zamestnávateľa len priamo na základe pracovnej zmluvy alebo na základe tzv. vnútropodnikového presunu zamestnanca.

"Práve vnútropodnikový presun by mal predstavovať určitú formu náhrady inštitútu vyslania. Ten ale prináša zásadné obmedzenia, ktoré majú eliminovať problémy vznikajúce pri vysielaní zamestnancov. Do praxe sa napríklad zavádza povinnosť preukázať, že slovenská spoločnosť a zahraničná spoločnosť, ktorá presúva zamestnanca, patria do jednej skupiny podnikov,“ vysvetlil Róbert Minachin, advokát zo spoločnosti Deloitte Legal.



Okrem tejto povinnosti bude tiež nutné dokázať, že cudzinec je zamestnancom zahraničnej spoločnosti aspoň 6 mesiacov pred dátumom podania žiadosti na takýto presun.

Nové pravidlá prinesú mnohé problémy

Vnútropodnikový presun sa podľa spoločnosti Deloitte doteraz využíval len minimálne, pretože imigračný proces bol jednoduchší pri využití inštitútu vyslania.

Nové legislatívne pravidlá budú v praxi prinášať mnohé problémy, pretože ani samotné štátne orgány (úrady práce a cudzinecká polícia) nemajú s vnútropodnikovými presunmi skúsenosti. Zatiaľ tiež nie je jasné, ako sa budú žiadosti a k nim povinne prikladané dokumenty vyhodnocovať a posudzovať.



"Prax ukáže, či vnútropodnikový presun dokáže nahradiť doteraz často používané vyslania a až časom bude možné vyhodnotiť, či predmetné novely zjednodušili alebo sťažili proces získavania povolenia na pobyt pre príslušníkov tretích krajín,“ doplnil Minachin.

Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, práva, podnikového a transakčného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Predstavuje globálne prepojenú sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách.

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.