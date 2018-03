Zamestnanca ZOO zabil lev, nezatvoril mu bránu na výbehu

MEXIKO 26. marca (WebNoviny.sk) - Smrť zamestnanca mexickej zoo, ktorého predminulú sobotu napadol a zabil lev, spôsobila jeho vlastná nepozornosť.

Zo zistení vyšetrovateľov vyplýva, že zamestnanec zoologickej záhrady Nicolas Bravo v meste Tulancingo na juhovýchode Mexika zabudol zatvoriť bránu oddeľujúcu leví výbeh a miesto na spanie pre leví pár.

V čase, keď do výbehu bezstarostne kládol potravu, ho lev napadol a napriek snahe ďalších pracovníkov zoo, ktorí sa zviera snažili trafiť uspávacími strelami, ho usmrtil.

To, že nebohý zamestnanec zoologickej záhrady zabudol zatvoriť bránu, je podľa vyšetrovateľov jediným možným vysvetlením, keďže pri inšpekcii nikde nenašli žiadne diery alebo iné druhy narušenia zariadenia objektu, ktoré by mohol lev využiť na nečakaný prienik do výbehu.





