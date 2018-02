Zagitovová na ZOH 2018 v Pjongčangu utvorila svetový rekord, no stále sa chce ďalej zlepšovať

PJONGČANG 21. februára (WebNoviny.sk) – Líderkou súťaže krasokorčuliarok je po krátkom programe Ruska Alina Zagitovová pred krajankou Jevgenijovou Medvedevovou. Tretia je priebežne Kanaďanka Kaetlyn Osmondová.

Už v tejto fáze prebehol tuhý boj o popredné priečky. Najprv 18-ročná Medvedevová zlepšila vlastné svetové maximum v krátkom programe z tímovej súťaže v Pjongčangu na 81,61 bodu, no úradujúca majsterka Európy iba 15-ročná Zagitovová posunula latku ešte vyššie a stanovila nový svetový rekord na 82,92 bodu.





"Keď som videla bodovú hodnotu, bola som veľmi šťastná, pretože som tak vysoké hodnotenie nečakala. Teraz bude moje meno spojené s rekordom. Podľa hodnotenia to bol môj najlepší výkon v krátkej kariére, no stále je tam priestor na zlepšovanie. Mala by som ešte zvýšiť nájazdovú rýchlosť do skokov, dopady môžu byť ešte uhladenejšie a vložiť do toho môžem viac emócií. Dôležité je, že sama cítim zlepšovanie na každých ďalších pretekoch," povedal Alina Zagitovová pre Olympijský informačný servis.





ZOH 2018 v Pjongčangu





KRASOKORČUĽOVANIE



Ženy – po krátkom programe: 1. Alina Zagitovová (OŠR) 82,92 b., 2. Jevgenija Medvedevová (OŠR) 81,61, 3. Kaetlyn Osmondová (Kan.) 78,87, 4. Satoko Mijaharová (Jap.) 75,94, 5. Kaori Sakamotová (Jap.) 73,18, 6. Caroline Kostnerová (Tal.) 73,15, 7. Gabrielle Dalemanová (Kan.) 68,90, 8. Čchoi Da-bin (Kór. rep.) 67,77, … 13. Nicole Rajičová (SR) 60,59

,

