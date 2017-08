Začína sa 72. ročník Vuelty, prinesie “neľudský” výstup či pokus o double víťaza Tour de France

NIMES 19. augusta (WebNoviny.sk) - Atraktívnou tímovou časovkou na 13,7 km vo francúzskom Nimes sa v sobotu 19. augusta začnú posledné cyklistické preteky Grand Tour v tejto sezóne Vuelta a Espaňa.

Na štart 72. ročníka španielskeho trojtýždňového dobrodružstva sa postaví 198 jazdcov, medzi nimi bude jediný Slovák - Michael Kolář z tímu Bora-Hansgrohe. Pre 24-ročného rodáka z Prahy pôjde o premiérový štart na podujatí kategórie Grand Tour. Len tretí raz v histórii bude Vuelta štartovať mimo územia Španielska.



Slávnostné vyvrcholenie v Madride

Tohtoročná Vuelta pozostáva z 21 etáp, slávnostné vyvrcholenie je na programe v nedeľu 10. septembra v hlavnom meste Madride. Cyklistov čaká počas troch týždňov doslova peklo, organizátori zostavili vskutku agresívny profil pretekov a víťaz bude musieť mať veľmi dobré nohy v horách či dôležitej časovke. Čistokrvní šprintéri by sa mali dostať k slovu asi len v štyroch prípadoch, pripravených je aj päť horských dojazdov a jedna individuálna časovka. Zvyšné etapy majú zvlnený charakter, v ktorých sa môžu presadiť odolnejší šprintéri, klasikári alebo jazdci z úniku.

Už v tretej etape do Andorry la Vella sa cyklisti zoznámia s horským prostredím. Nastúpajú 2000 výškových metrov, čo ponúkne prvú selekciu medzi ašpirantmi na celkové víťazstvo. Etapa nemusí byť rozhodujúca, ale môže veľa napovedať o forme favoritov. Druhým väčším testom bude 11. etapa na vrchol Calar Alto. V záverečných 40 km jazdci absolvujú dve stúpania prvej kategórie, to cieľové má dĺžku 15,5 km a priemerný sklon 5,9 %. Veľké starosti pripraví vrchárskym špecialistom 15. etapa pred druhým voľným dňom v pohorí Sierra Nevada. Cyklisti celkovo strávia v stúpaní 45 km, čo je tohtoročný rekord a cieľ sa nachádza v nadmorskej výške 2510 m. Navyše, do cieľa na Alto Hoya de la Mora sa bude nepretržite stúpať takmer 28 km.





Favoritom aj víťaz Tour de France

Zrejme najrozhodujúcejšia bude 16. etapa, ktorú predstavuje 40-kilometrová individuálna časovka hneď na úvod posledného týždňa a ako čerešnička figuruje v programe stúpanie na Alto dAngliru v rámci predposlednej 20. etapy. Tento 12,5 km dlhý výstup s priemerným sklonom terénu 10 % a pasážami s viac ako 20 % je najslávnejší a najobávanejší na Vuelte. Vyslúžil si prezývku "neľudský", "brutálny" či "nemožný" a na španielskej Grand Tour sa objaví po siedmy raz v histórii. Zatiaľ naposledy bol zaradený do itinerára v roku 2013, na jeho vrchole sa vtedy tešil z etapového víťazstva Francúz Kenny Elissonde. Alto dAngliru bude záverečným stúpaním na 72. ročníku Vuelta a Espaňa.

Medzi najväčších favoritov Vuelty nepochybne patrí víťaz júlovej Tour de France Christopher Froome. Vedenie tímu Sky okolo britského lídra postavilo opäť silnú zostavu, 32-ročnému rodákovi z kenského Nairobi budú pomáhať Wouter Poels, Mikel Nieve, Diego Rosa, David López, Gianni Moscon, Salvatore Puccio, Ian Stannard a Christian Knees. Froome sa pokúsi o double Tour-Vuelta, čo sa doteraz podarilo len dvom jazdcom: Jacquesovi Anquetilovi v roku 1963 a Bernardovi Hinaultovi o 15 rokov neskôr. "Ohľadom tohtoročnej Vuelty mám dobrý pocit. Do pretekov idem rozhodne s veľkou dávkou sebavedomia. Získať double je pre mňa veľkou motiváciou, v modernej ére to ešte nikto nedokázal. Je to väčšia výzva než len vyhrať Tour de France," cituje Frooma portál Cyclingnews. Brit má z Vuelty na konte tri druhé miesta z rokov 2011, 2014 a 2016.

Obhajca bude chýbať

Pri neúčasti obhajcu prvenstva Naira Quintanu by mali bojovať o triumf mená ako Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), Romain Bardet (Ag2r La Mondiale), Alberto Contador (Trek-Segafredo) či Fabio Aru (Astana). "Pracoval som veľmi tvrdo a myslím si, že som pripravený. Profil je veľmi náročný, ale páči sa mi. Konkurencia je skutočne kvalitná a vzhľadom na malé rozdiely medzi jazdcami na Gire a Tour si nemôžem dovoliť zaváhania," povedal Nibali, víťaz Vuelty zo sezóny 2010.

"Fakt, že som tieto preteky už raz vyhral, mi pomáha pochopiť, aké mám šance. Ako som na tom naozaj, zistím postupne. Nechcem robiť žiadne predpovede a sľuby. Viem, že to budú najťažšie preteky Grand Tour v tejto sezóne. Musím ísť naplno už od začiatku. Vuelta obsahuje mnoho tiahlych stúpaní, ale aj krátkych cieľových so sklonom viac ako 20 %," uviedol Aru, ktorý ovládol Vueltu v roku 2015.

VUELTA A ESPAŇA 2017

1. etapa (Nimes - Nimes, tímová časovka na 13,7 km)

2. etapa (Nimes - Gruissan, 203,4 km)

3. etapa (Prades Conflent Canigó - Andora la Vella, 158,5 km)

4. etapa (Escaldes-Engordany - Tarragona, 198,2 km)

5. etapa (Benicássim - Alcossebre, 175,7 km)

6. etapa (Vila-real - Sagunt, 204,4 km)

7. etapa (Llíria - Cuenca, 207 km)

8. etapa (Hellín - Xorret de Catí, 199,5 km)

9. etapa (Orihuela - Cumbre del Sol, 174 km)

voľný deň v Alicante

10. etapa (Caravaca Jubilar - El Pozo, 164,8 km)

11. etapa (Lorca - Calar Alto, 187,5 km)

12. etapa (Motril - Antequera Dólmenes, 160,1 km)

13. etapa (Coín - Tomares, 198,4 km)

14. etapa (Écija - Sierra de la Pandera, 175 km)

15. etapa (Alcalá la Real - Sierra Nevada, 129,4 km)

voľný deň v Logrone

16. etapa (Circuito de Navarra - Logroňo, individuálna časovka na 40,2 km)

17. etapa (Villadiego - Los Machucos, 180,5 km)

18. etapa (Suances - Santo Toribio de Liébana, 169 km)

19. etapa (Caso - Gijón, 149,7 km)

20. etapa (Corvera - Alto de lAngliru, 117,5 km)

21. etapa (Arroyomolinos - Madrid, 117,6 km)

Výsledky 71. ročníka Vuelta a Espaňa:

1. Nairo Quintana (Kol.) Movistar 83:31:28 h, 2. Christopher Froome (V. Brit.) Sky +1:23 min, 3. Esteban Chaves (Kol.) Orica-BikeExchange +4:08, 4. Alberto Contador (Šp.) Tinkoff +4:21, 5. Andrew Talansky (USA) Cannondale-Drapac +7:43, 6. Simon Yates (V. Brit.) Orica-BikeExchange +8:33, 7. David de la Cruz (Šp.) Etixx-Quick Step +11:18, 8. Daniel Moreno (Šp.) Movistar +13:04, 9. Davide Formolo (Tal.) Cannondale-Drapac +13:17, 10. George Bennett (N. Zél.) LottoNL-Jumbo +14:07,... 152. Martin Velits (SR) Etixx-Quick Step +4:53:56

1. Fabio Felline (Tal.) Trek-Segafredo 100 bodov, 2. Nairo Quintana (Kol.) Movistar 97, 3. Alejandro Valverde (Šp.) Movistar 93, 4. Christopher Froome (V. Brit.) Sky 92, 5. Luis León Sánchez (Šp.) Astana 75, 6. Gianni Meersman (Belg.) Etixx-Quick Step 73

1. Omar Fraile (Šp.) Dimension Data 58 bodov, 2. Kenny Elissonde (Fr.) FDJ 57, 3. Robert Gesink (Hol.) LottoNL-Jumbo 37, 4. Alexandre Geniez (Fr.) FDJ 28, 5. Nairo Quintana (Kol.) Movistar 27, 6. Jegor Silin (Rus.) Kaťuša 23

Ostatných 10 víťazov Vuelta a Espaňa (2007 - 2016):

2016 Nairo Quintana (Kol.) Movistar

2015 Fabio Aru (Tal.) Astana

2014 Alberto Contador (Šp.) Tinkoff-Saxo

2013 Chris Horner (USA) RadioShack-Leopard

2012 Alberto Contador (Šp.) Saxo Bank-Tinkoff Bank

2011 Juan José Cobo (Šp.) Geox-TMC

2010 Vincenzo Nibali (Tal.) Liquigas-Doimo

2009 Alejandro Valverde (Šp.) Caisse dEpargne

2008 Alberto Contador (Šp.) Astana

2007 Denis Meňšov (Rus.) Rabobank

