Začína playoff EUHL, bratislavskí Diplomati vyhrali základnú časť

BRATISLAVA 13. marca 2018 (WBN/PR) - EUHL (Európska univerzitná hokejová liga) ukončila základnú časť, resp. aj jej nadstavbu, mená účastníkov playoff sú tak už známe. Kým prvých 6 tímov malo svoju miestenku do vyraďovacej fázy hry jasnú, o zvyšné dve miesta sa ďalších 7 tímov pobilo. O prestížnu Sekeráš Trophy napokon zabojujú aj vysokoškoláci z Plzne a Krynice.

Po prvej časti základnej časti mali miesto v playoff jasné oba tímy z Prahy, oba tímy z Bratislavy, Banská Bystrica a nováčik z Brna. Vďaka skvelým výkonom v nadstavbe sa do vyraďovacej fázy hry podarilo prebojovať aj Akamikom Plzeň a tiež Academy 1928 KTH Krynica – Zdrój. V úvode spomínaná šestica hrala o čo najlepšie umiestnenie pred playoff to sa najväčšmi podarilo Diplomats Pressburg, ktorí základnú časť so ziskom 40 bodov vyhrali.

V rámci štvrťfinále EUHL, ktoré sa hrá na dva víťazné zápasy, sa môžu priaznivci univerzitného hokeja tešiť na tieto dvojice:

Diplomats Pressburg (1.) – Akademici Plzeň (8.)

UMB Hockey Team (2.) – Academy 1928 KTH Krynica – Zdrój (7.)

UK Praha (3.) – Engineers Prague (6.)

HC Masaryk University (4.) – Paneuropa Kinsg (5.)

Po ukončení celej základnej časti poznáme už aj meno najproduktívnejšieho vysokoškoláka v EUHL. Pre túto sezónu sa nim stal Jakub Faschingbauer z tímu Akademici Plzeň. V 17 zápasoch nazbieral neuveriteľných 52 (14+38) kanadských bodov. Hneď za ním sa ocitol jeho spoluhráč Václav Polívka so 45 (15+30) bodmi a tretiu priečku obsadil Adam Haščič z Gladiators Trenčín, ktorý nazbieral 31 (16+15) bodov.

Prvé zápasy playoff odštartujú už v stredu: Akademici Plzeň privítajú na domácom ľade (ZŠ Košutka – Plzeň) o 18:15 Diplomatov, a na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave začne o 19:00 zápas medzi Paneuropou Kings a HC Masaryk Brno.

