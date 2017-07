Začiatok Tour de France na západnom pobreží Nórska? Škandinávci poznajú dva dôvody

PARÍŽ 27. júla (WebNoviny.sk) - Cyklistické preteky Tour de France sa zvyknú začínať v susedných krajinách ako Belgicko, Holandsko či tento rok v nemecký Düsseldorf, ale štart slávnej Tour na západnom pobreží Nórska?



Spoločnosť Statoil si to vie predstaviť a navrhuje, aby sa "stará dáma" pozrela po prvý raz vo svojej histórii do Stavangeru. Predstava je taká, že sa to má udiať pri príležitosti 50. výročia vzniku tohto ropného koncernu v roku 2022. Informoval o tom portál procycling.no.

ASO má podiel aj v nórskom preteku

Prípadnej návšteve Tour de France v Škandinávii by mohol pomôcť aj fakt, že organizátor TdF, spoločnosť ASO, má svoj podiel aj na pretekoch Arctic Race of Norway a tohtoročný svetový šampionát sa uskutoční v Bergene. Navyše nórska cyklistika má silný cveng v súčasnom pelotóne World Tour.

Jeho súčasťou je 10 jazdcov z tejto krajiny vrátane víťazov etáp na Tour de France Edvalda Boassona Hagena (Dimension Data) a Alexandra Kristoffa (Kaťuša-Alpecin). V Nórsku sa konajú aj ďalšie kategorizované preteky UCI Okolo fjordov či súčasť ženskej WorldTour Okolo Nórska.





Tour de France 2018 pôjde z Vendée

Budúcoročná už 105. edícia Tour de France odštartuje vo francúzskom regióne Vendée, o rok neskôr sa pestrofarebná karavána TdF na úvod presunie do belgického Bruselu. Bude to pri príležitosti 50. výročia prvého celkového triumfu Eddyho Merckxa na najslávnejších etapových pretekoch.





