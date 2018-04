Začiatok stavebných prác na II. etape električky do Petržalky nie je známy

BRATISLAVA 15. apríla (WebNoviny.sk) – Termín začiatku stavebných prác na výstavbe II. etapy električkovej trate do Petržalky zatiaľ nie je známy a podľa primátora Bratislavy Iva Nesrovnala je veľmi ťažké hovoriť termíny.

„Dali sme žiadosť na územné rozhodnutie, potrebujeme však k nemu priložiť 48 vyjadrení. Znamená to, že 48 subjektov sa musí vyjadriť v stanovenej lehote. Keď sa nevyjadria, žiadosť čaká,“ povedal primátor novinárom na brífingu pri električkovej zastávke Jungmannova v bratislavskej Petržalke.





„Neviem za tieto subjekty povedať, či sa vyjadria v lehote alebo nie. Do roku 2023 to však musí byť hotové, zaplatené a odovzdané,“ dodal. Investorom II. etapy električkovej trate do Petržalky je hlavné mesto SR Bratislava.

Občania mohli vypĺňať online dotazník

K dotazníku o rozvoji územia okolo Chorvátskeho ramena v Petržalke prišlo podľa primátora 2700 podnetov. Mesto Bratislava zapojilo verejnosť do procesu rozhodovania o využití územia, ktoré bude súčasťou druhej etapy predĺženia električkovej trate až po Janíkov dvor.

Hlasovanie spustili 12. februára, občania mohli do 19. marca vypĺňať online dotazník, ktorý vyhodnotí tím odborníkov a podnetné návrhy zapracuje do urbanistickej štúdie.

Mesto má vypracované zadanie pre urbanistickú štúdiu – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka. Jej úlohou je prehodnotiť urbanistický rozvoj tohto územia okolo električkovej trate z hľadiska súčasne platného územného plánu mesta z roku 2007.





Urbanistická štúdia s názvom Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky sa zameriava na získanie názorov na ekologický a urbanisticko-architektonický potenciál územia. Zameriava sa tiež na koordináciu s pešou a cyklistickou dopravou, MHD i s automobilovou dopravou.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z EÚ

Zadanie urbanistickej štúdie - Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka zverejňujú na webovej stránke obstarávateľa www.bratislava.sk v časti Rozvoj mesta - Hlavná architektka. Záujemcovia si to tiež môžu pozrieť v Kancelárii prvého kontaktu, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, Bratislava.

V súvislosti so začiatkom výstavby II. etapy električkovej trate do Petržalky, stavby Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor, hlavné mesto v súčasnosti pracuje na získaní povolení v zmysle stavebného zákona.





„Bez uvedených povolení nie je možné vypísať verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby,“ dodala Onufer s tým, že dôležité je aj financovanie stavby cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII). Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z EÚ zdrojov podajú prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorý je riadiacim orgánom OPII.

Pozrite si náš nový Magazín !

Video Oficiálne uznaný Kyborg sa už medzi nami pohybuje

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.