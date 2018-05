Začala sa kampaň s názvom #EUandME, súčasťou je päť filmov o výhodách Európskej únie

BRATISLAVA 12. mája (WebNoviny.sk) – Európska únia spustila komunikačnú kampaň #EUandME. Na Slovensku ju spustil eurokomisár Maroš Šefčovič. Súčasťou kampane je päť krátkych filmov, ktoré režírovali prominentní európski filmári.

Sú to konkrétne príbehy o tom, aké práva a výhody prináša EÚ do každodenného života najmä mladých ľudí. Európska komisia zároveň tento týždeň spustila online verejnú konzultáciu, v ktorej chce prostredníctvom 12 otázok požiadať o názor na budúcnosť Európy.

Voľby do Európskeho parlamentu

Komisiu zaujíma, akým smerom by sa podľa občanov mala Európska únia v budúcnosti uberať. Ako pripomenul predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, čakajú nás voľby do Európskeho parlamentu, a preto je načase, aby občania rozhodli o tom, aká by mala byť Únia 27 členských štátov.



„V každom prípade to musí byť Európa vytvorená Európanmi. V prieskume, ktorý začíname, sa pýtame všetkých Európanov: Akú budúcnosť si želáme pre seba, naše deti a našu Úniu? Práve teraz môžu Európania jasne a otvorene vyjadriť, čo ich znepokojuje, a navrhnúť, čo by ich lídri mali urobiť, aby sa ich obavy rozptýlili,“ povedal šéf Komisie.

Otázky do konzultácie vypracovala skupina 96 občanov vrátane štyroch zo Slovenska, z 27 členských štátov. V rámci zbierania názorov občanov má Komisia v pláne zorganizovať do volieb do EP 500 verejných dialógov s občanmi.

Filmy hovoria o výhodách života v EÚ

Kampaň #EuandME prináša filmy profesionálnych režisérov a neskôr aj päť filmov od mladých režisérov, ktoré sa budú premietať na rôznych podujatiach. Na Slovensku napríklad v rámci Minifestivalu európskeho filmu 7x7. Cieľom kampane je vytvoriť priestor na diskusiu o vplyve EÚ na každodenný život mladých ľudí vo veku od 17 do 35 rokov. Filmy hovoria o výhodách života v EÚ.

Podporu začínajúcim podnikateľom ukazuje film Yorgosa Zoisa s názvom Party Animal. Možnosť objednať si tovar cez internet z ľubovoľného štátu EÚ je zase témou filmu Tomasza Koneckiho s názvom Samotár. Film Dalibora Matanića s názvom Debut sa zameriava na základné ľudské práva, na ktoré má právo každá osoba žijúca v EÚ. #EUandME potrvá 18 mesiacov a vo všetkých 28 členských štátoch Európskej únie sa začína v máji.

Európska únia tiež poskytne mladým ľuďom príležitosť vytvoriť vlastný film, a to v rámci súťaže mladých režisérov. Úlohou súťažiacich režisérov bude natočiť film, ktorý rozpovie príbeh o prínose EÚ do života ľudí.

Podmienkou zapojenia sa do súťaže je odoslanie písomnej verzie obsahu deja a video natočené prostredníctvom smartfónu, v ktorom jednotliví režiséri vysvetlia, čo ich inšpirovalo film natočiť. Finalistov vyberie porota zložená z režisérov, z nich piatich víťazov vyberie verejnosť hlasovaním. Víťazi si prevezmú grant na nakrútenie vlastného filmu.

