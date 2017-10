Zabávač a jeden z najlepších pretekárov všetkých čias, vravia o Saganovi v Austrálii

ADELAIDE 12. októbra (WebNoviny.sk) - Trojnásobný a úradujúci majster sveta v cestnej cyklistike Peter Sagan sa v januári predstaví na pretekoch Tour Down Under v Južnej Austrálii.

Podujatie sa uskutoční v dňoch 16.- 21. januára 2018 a pre lídra tímu Bora-Hansgrohe bude prvým súťažným testom v roku 2018. Sagan na rovnakých pretekoch začínal aj tohtoročnú sezónu, ktorá sa skončila triumfálnou obhajobou titulu majstra sveta v nórskom Bergene.

"Dobrý štart do sezóny je vždy dôležitý. A nepoznám lepšie miesto pre takýto začiatok ako práve Tour Down Under v Austrálii. Čakajú ma tam náročné jazdecké výzvy, ale aj skvelí fanúšikovia a horúca klíma," cituje Petra Sagana portál abc.net.au.

Preteky sú zaradené do UCI WorldTour

Preteky Tour Down Under so štartom aj cieľom v Adelaide zaradené do prestížneho seriálu UCI WorldTour budú jedinou súťažou, ktorú Peter Sagan absolvuje v januári na južnej pologuli. Tento rok na nich v koncovkách etáp trikrát skončil na druhom mieste za domácim šprintérom Calebom Ewanom.





"Získať také výrazné meno, akým je Peter Sagan druhý rok po sebe, má výrazný dopad na globálny nárast popularity našich pretekov," vyjadril sa minister turistiky Južnej Austrálie Leon Bignell. "Je to znamenitý zabávač a zároveň jeden z najlepších cyklistov všetkých čias," dodal Bignel o Saganovi.

Turtur opísal Sagana ako výnimočný zjav

Riaditeľ pretekov Tour Down Under Mike Turtur opísal Sagana ako výnimočný zjav na bicykli aj mimo neho. "Už sa nemôžem dočkať budúcoročných pretekov s Petrom Saganom. A myslím si, že tento názor zdieľa aj väčšina ľudí na našom podujatí," skonštatoval Turtur.

Sagan sa na TDU predstaví celkovo po tretí raz. V roku 2010 tam rozbiehal svoju výnimočnú profikariéru. Celkovým 29. miestom si vtedy 20-ročný Slovák pootvoril dvere do veľkej cyklistiky.

Podľa predstaviteľov vládnych kruhov v Južnej Austrálii tohtoročné TDU sledovalo približne 840 000 divákov a Saganov návrat by mal ich počet ešte zvýšiť. "V januári oslávime 20 rokov od vzniku našich pretekoch a radi by sme zaznamenali miliónovú návštevnosť," zdôraznil minister turistiky Bignell na abc.net.au.

