Za prvý polrok predložila strana OĽaNO 35 návrhov zákonov, ďalšie už majú pripravené na september

BRATISLAVA 18. júla (WebNoviny.sk) - Za prvý polrok tohto roka, teda počas štyroch schôdzí parlamentu, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za opozičné hnutie OĽaNO-NOVA predložili na rokovanie 35 vlastných návrhov noviel zákonov a ďalších osem v spolupráci s poslancami iných klubov.



Vyplýva to z reakcie hnutia OĽaNO-NOVA na otázky agentúry SITA, ktoré poskytol hovorca hnutia Dano Mitas. Jeden zo spomínaných zákonov, novelu infozákona za viac transparentnosti v správe vecí verejných, predkladatelia z OĽaNO-NOVA presunuli na septembrovú schôdzu parlamentu.

Príplatky za prácu v noci neschválili

„Teoretická nádej ešte žije, ale zrejme ani teraz neprejde," uvádza sa v stanovisku. Napriek tomu, že OĽaNO-NOVA je opozičné hnutie, jeho poslanci NR SR dúfali, že zákonodarcovia "údajne sociálneho Smeru-SD" schvália aspoň tie najsociálnejšie návrhy, napríklad o príplatkoch za prácu v noci a cez víkend, ale neschválili.

"Útechou môže byť, že takéto zákony si koaliční politici aspoň adoptujú a predložia a schvália si ich ako vlastné. Naposledy sa tak stalo pri zvyšovaní zdravotného poistenia za štátnych poistencov, keď náš návrh zmietli a poistné zvýšili sami. Tešíme sa aj z nedávneho schválenia pozmeňovacieho návrhu našich poslankýň Jurinovej a Gaborčákovej, keď sa im na tretí pokus podarilo pre vyše 15 tisíc tzv. starodôchodcov dosiahnuť spravodlivé zvýšenie dôchodku," píše sa v stanovisku.

Štrnásť návrhov zameraných na rodinu

Pre poslancov hnutia Igora Matoviča je rodina základ spoločnosti, preto najviac z ich návrhov smerovalo k zlepšeniu postavenia pracujúcej rodiny, či už dôstojnejším odmeňovaním pracujúcich rodičov, obmedzením ich práce cez víkendy, zvýšením daňového bonusu na deti i náhradného výživného.

Celkovo 14 návrhov OĽaNO-NOVA smerovalo do týchto oblastí. Päť návrhov upravovalo Zákonník práce, šesť sociálne zákony, tri zvýšenie prostriedkov. Ďalšiu silnú skupinu tvorili návrhy na zvýšenie transparentnosti verejnej správy a zodpovednosti štátnych funkcionárov.

Ďalšie návrhy až v septembri

Na septembrovú schôdzu Veronika Remišová za hnutie OĽaNO-NOVA predloží novelu Zákonníka práce, ktorá sa bude týkať zamestnávania na dobu určitú, najmä v súvislosti so zamestnancami zodpovednými za projekty financované z EÚ.

Umožniť osobám poskytujúcim osobnú starostlivosť dobrovoľne sa poistiť na nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti navrhne poslankyňa Silvia Shahzad, ktorá predloží novelu zákona o sociálnom poistení. Taktiež navrhne automatické zaradenie opatrovateľov ZŤP medzi povinne dôchodkovo poistené osoby.



Poslankyňa Erika Jurinová chce novelou zákona o sociálnom poistení stanoviť ochrannú lehotu pre matky, ktoré si vezmú dieťa do náhradnej starostlivosti. Poslanec Jozef Viskupič príde na septembrovú schôdzu s návrhom novely rokovacieho poriadku, podľa ktorej by bolo povinné nahrávať a zverejňovať záznamy z rokovaní výborov NR SR.

Okrem toho poslanci za hnutie OĽaNO-NOVA pripravujú novelu Trestného zákona, ktorá by zaviedla úplatkovú amnestiu, či novelu zákona o rodičovskom príspevku, čím by sa umožnil súbeh materského a rodičovského príspevku v plnej miere. Pripravovaná novela zákona o bytoch by mala zamedziť podľa hnutia OĽaNO-NOVA tomu, aby sa vlastníci bytov skladali na dlhy svojich susedov.

