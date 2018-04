Za posledný mesiac Banco Casino Bratislava trhlo rekord v odmeňovaní finalistov turnajov

BRATISLAVA 25. apríla 2018 (WBN/PR) - Uplynulý mesiac sa v priestoroch jedného z najväčších slovenských kasín niesol výlučne v znamení pokru. Tri veľké pokrové podujatia zabezpečili zúčastneným rozprávkové výhry.

Banco Casino Bratislava pripravilo štartom jari pokrovej komunite maratón pokrových eventov. Počas Crown Poker Festival, The Cash Game Festival a MPN Poker Tour rozdali zúčastneným viac ako 500,000 eur a to v rozpätí jedného mesiaca a to už je, na slovenské pomery, zaujímavá sumička!

Celý pokrovo-festivalový kolotoč odštartoval úspešný Crown Poker Festival. Turnaj z dielne Banco Casino Bratislava vypukol 16. marca a ktorý sľuboval všetkým zúčastneným 7 turnajov a 7 zlatých prsteňov, ktoré si vybojovali „králi“ pokrových stolov. Garantovaná čiastka odmien festivalu sa vyšplhala na viac ako 300,000€ a tento megalomanský event sa do dejín pokru zapísal ako najväčší garantovaný turnaj na Slovensku. Sľubovaná garancia bola zo strany organizátorov splnená, dokonca presiahla očakávania! Finalisti jednotlivých turnajov si spoločne domov odniesli viac ako 310,000€!

Krátko po úspešnom pokrovom festivale CPF si Banco Casino Bratislava opäť získalo pozornosť pokrových nadšencov a nie len ich! O naozajstnú lahôdku vo svete pokru – MPN Poker Tour & Cash Game Festival v jednom, prejavili záujem i svetové média ako napríklad pokernews, či iní veľkí hráči na mediálnom trhu.

Zaujímavosťou bol aj fakt, že jedno podujatie bolo rozdelené do dvoch veľkých značiek. Tento pokrový event sa odohrával na dvoch poschodiach ,pričom jedno podlažie patrilo The Cash Game Festival, ktorý pokoril všetky doterajšie rekordy, ktoré boli v Banco Casino zaznamenané.

O poschodie vyššie sa odohrávala veľká turnajová „session“ s názvom MPN Poker Tour trvajúca štyri dni. Takmer celá pozornosť MPN Poker Tour bola cielená na Main Event, ktorý garantoval účastníkom 150,000€ garanciu za vstupné 550€. Do Main Eventu ste sa mohli kvalifikovať či už online alebo live satelitmi, čo prispelo k hojnej účasti zo zahraničia.

Main Event MPN Poker Tour zaznamenal 329 vstupov, čím sa prizepool vyštveral na hodnotu 164,500€ a presiahol očakávanú garanciu. Pre víťaza bolo pripravených rovných 27,000€, ktoré si domov odniesol Alex Hendriks.

Už tento týždeň sa odohrá Banco Casino Spring Cup. V dvoch turnajoch kasíno zagarantuje celkovo 21,000€, ktoré si tí najlepší medzi sebou prerozdelia a to len za celkové vstupné 100€. Spring Cup prinesie početnú účasť poľskej pokrovej komunity. Našinci si tak budú môcť zmerať sily so zahraničnými návštevníkmi turnaju v dňoch od 27.4 do 29.4. v priestoroch Banco Casino Bratislava.

BCSC bude rozdelené do dvoch turnajov a tým lukratívnejším bude 15,000 eurová garancia iba za vstupné 70€! Spring Cup bude pozostávať z úvodného dňa konajúceho sa v sobotu. Na víťaza bude okrem finančnej odmeny čakať aj pekná trofej!

Druhým turnajom BCSC bude Warm Up s garanciou vo výške 6,000 eur a je naplánovaný na piatok 27.4.2018. Vstupné pri tomto turnaji je len 30€.

Banco Casino nezastavuje a v dohľadnej dobe sa milovníci pokru môžu tešiť na väčšie festivaly ako napríklad Slovak Series Of Poker, či ďalšie iné prestížne podujatia, ktoré nadobudnú gigantický rozmer aj vďaka otvoreniu novej pobočky Banco Casino Košice už čoskoro!

