Za nezávislosť hlasovalo vyše 92 percent Kurdov, iracký parlament chce vojensky zakročiť

ARBÍL 27. septembra (WebNoviny.sk) - Vyše 92 percent Kurdov hlasovalo v pondelňajšom referende za nezávislosť Kurdistanu. V stredu to v Arbíle oznámil šéf referendovej komisie Hendrín Muhammad. Za nezávislosť Kurdistanu podľa neho hlasovalo presne 92,73 percenta zúčastnených voličov, volebná účasť bola vyše 72-percentná.





Pozitívny výsledok referenda neznamená, že sa región hneď od Iraku odtrhne. Kurdský prezident Masúd Barzání sa už skôr vyjadril, že výsledok hlasovania iba posilní postavenie Kurdistanu v budúcich rokovaniach o osamostatnení sa.

Irak aj Turecko napriek tomu siahajú k mnohým odvetným opatreniam, ktoré majú Kurdom za trest za referendum skomplikovať život. Iracký parlament prijal 13-bodovú rezolúciu, ktorá okrem iného vyzýva premiéra Hajdara Abádího, aby proti Kurdom vojensky zakročil. Premiér však už vyhlásil, že si nepraje "boje medzi irackými občanmi".





O poznanie bojovnejšie naladený bol v stredu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, ktorý ohlásil voči irackým Kurdom sankcie a odkázal im, že budú hladovať. "Toto rozhodnutie o referende, ktoré uskutočnili bez akejkoľvek konzultácie, je zrada. Ak Barzání a kurdská regionálna vláda túto chybu čím skôr neodstránia, dostanú sa do histórie s hanbou za to, že svoj región zatiahli do etnickej a sektárskej vojny," vyhlásil Erdogan.

