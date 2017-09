Za diskrimináciu považujem, že Slovensko je jednou z piatich krajín bez agentúry, vyhlásil Korčok

BRATISLAVA 14. septembra (WebNoviny.sk) – List, v ktorom zamestnanci Európskej agentúry pre lieky a liečivá (EMA) tvrdia, že sa obávajú ísť do krajiny, ktorá nerešpektuje práva LGBT komunity, respektíve neuznáva homosexuálne manželstvá, by nemal byť pre Slovensko problémom, i keď Slovensko nepovoľuje ani homosexuálne manželstvá, ani registrované partnerstvá.

Lídri členských krajín rozhodnú o krajine

List podpísalo približne 250 z 900 zamestnancov agentúry. Ako uviedol minister zdravotníctva Tomáš Drucker, nemyslí si, že toto by malo byť problémom, keďže o tom, kam sa EMA presťahuje, rozhodujú lídri členských krajín. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Ivan Korčok zase zdôraznil, že list nebol adresovaný Slovensku, ale šéfovi inštitúcie Guidovi Rasimu.

Slovensko sa podľa štátneho tajomníka momentálne sústreďuje na vypracovanie naozaj konkurencieschopnej ponuky na základe kritérií, ktoré lídri schválili v júni.





„Pokiaľ ide o diskrimináciu, za najväčšiu diskrimináciu považujem v súvislosti s agentúrou to, že Slovensko je v tejto chvíli jednou z piatich krajín, ktoré žiadnu agentúru nemajú. Ak by rozhodnutie nebolo v prospech jednej z týchto piatich krajín, to by som považoval za najväčšiu diskrimináciu," dodal Korčok.

Slovensko je na prvom mieste

Drucker objasnil, že pokiaľ v prvom kole hlasovania nedostane žiadne mesto väčšinu hlasov, do ďalšieho kola postupujú prvé tri mestá. Až po tom, keď bude vybraná krajina, začnú sa rokovania so samotnou agentúrou. Šéf rezortu zdravotníctva priznáva, že zamestnanci sú v nepríjemnej situácii, keďže vedia, že sa budú sťahovať, ale nevedia kam.

„Je veľký rozdiel v očakávaniach, či pôjde niekto do Barcelony, Záhrebu alebo Bratislavy. Preto aj naša ponuka bola zameraná na zamestnancov, vytvorili sme pre nich veľa benefitov, aj pre ich rodinných príslušníkov,“ uviedol Drucker. Dodal, že mnohí zamestnanci nie sú priamo Londýnčania, Slovensko je dokonca so svojím podielom z hľadiska počtu obyvateľov a pomeru pracujúcich na prvom mieste.

Zamestnanci agentúry nechcú ísť hocikam

Približne 250 z 900 zamestnancov liekovej agentúry napísalo svojmu šéfovi Guidovi Rasimu list, v ktorom vyjadrilo obavy z toho, že sa presťahujú do krajiny, ktorá nerešpektuje práva LGBT komunity a neuznáva homosexuálne manželstvá.

List podľa európskeho serveru Politico.eu nezmienil žiadnu konkrétnu krajinu, Slovensko ale podľa ústavy za manželstvo považuje iba zväzok ženy a muža, registrované partnerstvá tiež na Slovensku nie sú.

Slovenskej kandidatúre už podporu vyjadrila Praha a Budapešť.

