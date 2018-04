Za chemickým útokom v sýrskom meste Dúmá stojí Veľká Británia, tvrdí Rusko

Na ruské obvinenia reagovala britská veľvyslankyňa pri OSN Karen Pierceová, ktorá ich vehementne odmietla a označila za "bizarné" a "nehorázne klamstvo". "Británia nie je (do útoku) nijako zapojená a nikdy by sa ani nezapojila do použitia chemickej zbrane," zdôraznila Pierceová.