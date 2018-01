Za 25 rokov sme prežili chaos, privatizáciu, mečiarizmus, Dzurindu aj Fica, tvrdí Remišová

BRATISLAVA 1. januára (WebNoviny.sk) - Osamostatnenie Slovenska pred 25 rokmi bolo okamihom, kedy slovenský národ musel zo dňa na deň dospieť, prevziať zodpovednosť za vlastné chyby a zlyhania, začať pracovať na vlastnom úspešnom príbehu, tvoriť svoje dejiny.

Pre agentúru SITA to uviedla poslankyňa NR SR Veronika Remišová (OĽaNO) s tým, že za 25 rokov sme ako národ prežili mnoho, od obdobia chaosu, kedy sme sa učili stavať demokraciu od základu, divokej privatizácie, rabovania a tunelovania podnikov, keď neplatil zákon, cez obdobie mečiarizmu, reformnej Dzurindovej vlády až po Ficovu éru.

"Nebol to pokojný príbeh. Bol to príbeh, ktorý stvoril gaunerov priživujúcich sa na našej krajine, no bol to aj príbeh tichých hrdinov, ktorí sa v rozhodujúcich chvíľach dokázali postaviť zlu. Dokázali sme, že sa vieme ekonomicky o seba postarať, že naši ľudia sú šikovní, vo svete sa nestratia, práce sa neboja," vyjadrila a dodala, že zároveň sme za 25 rokov zlyhali v tom, že vždy sme sa spoliehali skôr na jedinca, ako na zákony, pravidlá a inštitúcie.

"Mysleli sme si, že k prosperite Slovenska stačí uveriť vodcom ako Fico alebo Mečiar a zabudli sme, že základom slobody sú pevné, neúplatné a silné inštitúcie. Polícia, súdy, kontrolné orgány, ktoré odolajú tlakom politikov a v kritických chvíľach budú stáť vždy na strane občana," uviedla. Podľa nej aj pravicová Dzurindova vláda sa sústredila skôr na ekonomické reformy, ako na posilňovanie inštitúcii, napríklad Ústavného súdu alebo profesionálnej štátnej správy.

"Po nežnej revolúcii nás spájalo opojné nadšenie zo slobody, ktorú sme 40 rokov nemali. V 90-tych rokoch tu bola túžba patriť do európskeho spoločenstva, do západnej civilizácie, z ktorej nás komunizmus vytrhol, no kde kultúrne aj historicky patríme. Postupne sa však z našej spoločnosti vytratil konsenzus o tom, aká má byť naša krajina, kto sme, čo nás spája a čo spoločne chceme dosiahnuť," priblížila a zároveň si myslí, že znovu čakáme na spasiteľa, veľkú osobnosť, nový a ešte novší projekt, ktorý naše problémy vyrieši za nás.

Príbeh Slovenska podľa poslankyne bude úspešný len vtedy, ak každý jeden z nás pocíti zodpovednosť za demokraciu a za slobodu a za ich rozvoj bude bojovať.

"Želám si, aby pri ďalšom okrúhlom jubileu naše Slovensko malo v štáte a v jeho inštitúciách silné a demokratické piliere, ktoré odolajú náporu tých, ktorí by si štát chceli uzurpovať pre seba. Slovensko, kde nik nebude ponechaný bokom, či už to bude robotník pri páse, rómske dieťa v osade, osamotený starec, alebo zdravotne postihnuté dieťa. Slovensko, kde zákon bude platiť pre všetkých rovnako, o slabých bude postarané a ostatným štát nebude prekážať, ale ich podporovať. Všetko najlepšie drahé Slovensko!" vyhlásila Remišová.

Prvý január je od roku 1993 štátnym sviatkom a dňom pracovného pokoja na počesť vzniku samostatnej Slovenskej republiky. 31. decembra 1992 o polnoci oficiálne zanikla Česká a Slovenská Federatívna Republika a od 1. januára 1993 začala fungovať samostatná Slovenská republika. Tá sa 19. januára 1993 sa stala členom Organizácie Spojených národov.

