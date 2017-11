Z väzenia prepustili muža, ktorý si neprávom odsedel vyše 45 rokov

BATON ROUGE 16. novembra (WebNoviny.sk) - Muža z Louisiany, ktorý si odsedel za mrežami 45 rokov a desať mesiacov za čin, ktorý nespáchal, v stredu prepustili z väzenia.

V súčasnosti 65-ročný Wilbert Jones sa poďakoval Bohu a svojej rodine, ktorá sa nikdy nevzdala nádeje.

Objav členov a odpustil

Objal aj členov svojho tímu obhajcov z neziskovej organizácie Innocence Project New Orleans, ktorá poskytuje pomoc nespravodlivo odsúdeným. "Odpustil som. Odpúšťam. Nemal som nad tým kontrolu. Prečo by som sa mal pre to trápiť?" povedal Jones po svojom prepustení.





Jonesa zatkli v roku 1972 ešte ako 19-ročného a obvinili ho z únosu a znásilnenia zdravotnej sestry. V roku 1974 ho súd poslal do väzenia na doživotie bez možnosti prepustenia.

Pochybná identifikácia

Sudca štátneho okresného súdu Richard Anderson však v stredu povedal, že úrady zadržali dôkazy, ktoré mohli Jonesa zbaviť viny. Jeho odsúdenie sa "zakladalo výlučne" na výpovedi sestričky a jej "pochybnej identifikácii" Jonesa ako páchateľa.

Sestrička, ktorá zomrela v roku 2008, ho vybrala spomedzi viacerých zoradených podozrivých tri mesiace po čine. Polícii však už vtedy napríklad povedala, že páchateľ bol podľa nej vyšší a mal oveľa hrubší hlas.

