Z trojkára sa na gymnáziu génius nestane, myslí si premiér Fico a Lubyovej vyjadril podporu

BRATISLAVA 20. januára (WebNoviny.sk) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa spolieha na profesionalitu ministerky školstva Martiny Lubyovej (nom. SNS) a jej tímu. Vyhlásil to v sobotňajšej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy s tým, že šéfka rezortu má v oblasti stredného školstva jeho plnú podporu.

Uviedol to vo svojej reakcii, keď reagoval na zmeny prijímania žiakov na osemročné gymnáziá. „Každé dieťa musí ísť na gymnázium?", pýtal sa a poznamenal, že sa znížili nároky, aby dieťa mohlo ísť na gymnázium. Myslí si, že z trojkára sa na gymnáziu nestane génius.

„Čo ponúkneme zamestnávateľom, aby sa rýchlejšie dostali ku kvalifikovanej pracovnej sile," uviedol. Trh sa musí podľa premiéra správať tak, že bude tlačiť na školský systém. Premiér je presvedčený, že by mala byť rovnováha medzi školami so všeobecným vzdelaním a medzi odbornými školami.





„Poverím jedného z podpredsedov, aby sa zaoberal tým, ako štát vstúpi do štruktúry stredných škôl," povedal a zároveň dodal, že s VÚC vidí priestor na diskusiu o stredných školách.

Taktiež sa Fico vyjadril, že nebude kritizovať Lubyovú za to, že koncentruje moc a odsúva štátnych tajomníkov. Načrtol tému, že po ďalších parlamentných voľbách by sa mali strany zamyslieť, že by zaviedli "čisté riadenie ministerstiev". Tak by minister a štátni tajomníci boli z jednej politickej strany.

Výskum naznačuje, že takmer všetci sme geniálne kreatívni. Kým nezačneme navštevovať školu!

Pozrite si náš nový Magazín !

Video Najväčší chodiaci robot na svete je Tradinno, drak chrliaci oheň

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.