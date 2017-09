Z Ruska utiekla ďalšia známa novinárka, Putinova kritička sa bojí o život

MOSKVA 11. septembra (WebNoviny.sk) - Z Ruska v pondelok v obave o svoj život utiekla jedna z najznámejších ruských novinárok. Julia Latynina, komentátorka novín Novaja Gazeta a rádia Echo Moskvy, neuviedla, do akej krajiny utiekla, no oznámila, že so sebou zobrala aj svoju rodinu a do Ruska sa v najbližšom čase nehodlá vrátiť.

Na Latyninu, ktorá patrila k najostrejším kritikom ruského prezidenta Vladimira Putina, v júli zaútočili neznámym plynom, ktorý okrem nej priotrávil ďalších ôsmich ľudí. Latynina sa rozhodla tento útok nehlásiť na polícii, keďže jej neverila.

Auto sa jej vznietilo samo

Druhého septembra jej podpálili auto, policajný vyšetrovateľ prípad uzavrel s tým, že zaparkované auto sa vznietilo samo. Podľa novinárky však išlo o pokus o jej vraždu a tento útok ju podľa vlastných slov veľmi vystrašil a motivoval k úteku z Ruska.

Latynina pracovala postupne v dvanástich vplyvných ruských opozičných médiách a zamestnanie menila vždy po tom, keď tieto médiá postupne skupovali alebo rušili ľudia či organizácie blízke Kremľu. Latynina napísala viac ako dvadsať kníh, taliansky denník Corriere della Sera ju v roku 2007 vyhlásil za najlepšiu svetovú novinárku.

Vyhrážali sa jej zabitím

Novaja Gazeta vydala stanovisko, podľa ktorého rozhodnutiu Latyniny veľmi dobre rozumie. Noviny pripomínajú, že tejto novinárke sa opakovane vyhrážali zabitím.

V Rusku zavraždení až piati novinári tohto periodika vrátane Anny Politkovskej, ktorá sa v posledných rokoch pred smrťou zaoberala najmä zavraždením bývalého agenta ruskej tajnej služby Alexandra Litvinenka v britskom exile.

