Z Košíc sa bude pravidelne lietať aj do Mníchova, spoločnosť Eurowings pridala novú linku

Prvý let z Košíc na druhé najväčšie nemecké letisko v Mníchove pritom Eurowings avizuje rovnako, ako v prípade linky do Düsseldorfu, na nedeľu 28. októbra 2018. Linka bude prevádzkovaná dvakrát týždenne, a to v piatok a v nedeľu, lietadlom typu Airbus A320 s kapacitou 174 sedadiel. Letenky sú už dostupné na internetovej stránke dopravcu.