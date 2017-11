Z kláštora v Podolínci pôjde voliť iba jeden redemptorista

POPRAD 4. októbra (WebNoviny.sk) – Účasť na voľbách vnímajú ako svoju zodpovednosť ako občanov aj v kláštore Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristi) v Podolínci v okrese Stará Ľubovňa. Pre agentúru SITA to uviedol jeden z redemptoristov, páter Michal Zamkovský.

„Nie sme len ľudia Cirkvi, ale aj ľudia daného regiónu a župy. Zaujímame sa o to, čo sa deje okolo nás. Je dosť dôležité, aby sme prispeli a mali možnosť ovplyvniť to, ako sa to bude vyvíjať a aby veci išli dobre,“ uviedol.

Voliť dnes však pôjde zo súčasnej trojčlennej komunity v Podolínci iba páter Zámkovský. „Ďalší dvaja nemajú trvalý pobyt v Prešovskom kraji a keďže nemajú možnosť vycestovať až do svojich krajov, nepôjdu voliť,“ vysvetlil.





O post predsedu Prešovského samosprávneho kraja sa v nadchádzajúcich voľbách uchádza 11 kandidátov, o poslanecký post v 62-člennom zastupiteľstve zabojuje v 13-tich volebných obvodoch presne 500 uchádzačov. Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa dnes konajú od 7:00 do 22:00.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.