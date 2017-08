Z Bieleho domu odchádza aj kontroverzný Steve Bannon

WASHINGTON 18. augusta (WebNoviny.sk) - Séria odchodov vysokopostavených činiteľov z okolia amerického prezidenta Donalda Trumpa sa stále nekončí. V piatok ohlásil odchod z Bieleho domu aj doterajší hlavný Trumpov stratég Steve Bannon. Podľa agentúry AP požiadal o rozviazanie pracovného pomeru už 7. augusta a pôvodne mal odísť už v pondelok 18. augusta, po víkendových nepokojoch v Charlottesville sa však rozhodol zostať ešte do piatku.



Bannon je kontroverznou postavou, ktorá mala údajne na Trumpa veľmi silný vplyv. Práve on mal stáť za tými najkontroverznejšími rozhodnutiami Spojených štátov z posledných týždňov a mesiacov. Okrem iného to mal byť on, kto údajne Trumpa presvedčil, aby Spojené štáty odstúpili od Parížskej dohody o klíme, a taktiež mal byť hlavným iniciátorom nápadu zakázať vstup na územie Spojených štátov občanom šiestich prevažne moslimských krajín, čo má ochrániť krajinu pred teroristickými útokmi.



Bannona často kritizovali aj za jeho pôsobenie v spravodajskom portáli Breitbart News, ktorý založil a ktorý často prezentuje krajne pravicové názory. Paradoxne ale v jednom zo svojich posledných vyjadrení vo funkcii hlavného stratéga Bieleho domu označil vo štvrtok účastníkov víkendového pochodu krajných pravičiarov v Charlottesville za "lúzerov", "okrajový element" a "spoločenstvo klaunov". Na rozdiel od Trumpa, ktorý vyhlásil, že medzi účastníkmi pochodu boli "aj veľmi dobrí ľudia".





