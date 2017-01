xXx: Návrat Xandera Cagea



Xander Cage (Vin Diesel), nazývaný tiež xXx, žije.



To ale nie je tá najdôležitejšia správa. Hlavné je to, že je opäť v dokonalej forme a je pripravený "natrieť to" tým najväčším hnusákom sveta práve vďaka svojim dokonalým adrenalínovým kúskom a trikom. A tie divákom predvedie od v akčnej komédii



V bojovom nasadení mu budú sekundovať Samuel L. Jackson, ale tiež brazílsky futbalista Neymar, bollywoodska superhviezda Deepika Padukone alebo Conor McGregor, írsky šampión v MMA - Mixed Martial Arts.







Tentokrát sa zlí chlapci zmocnia tajného zariadenia nazvaného Pandorina skrinka, s ktorého pomocou sú schopní vám až z obežnej dráhy hodiť vybraný vojenský satelit priamo na hlavu. S presnosťou jedného metra. Keďže oficiálne vládne zložky si s tým nevedia rady, je načase, aby Xander Cage dal dokopy tím jemu čo najpodobnejších šialencov, ktorí neriešia služobné postupy a legálnosť zvolených prostriedkov. Našťastie Xander a jeho partia stoja väčšinou na tej správnej strane ľudstva a naviac sa vedia lyžovať v pralese, surfovať na motorke, pobiť sa v stave beztiaže, alebo zneškodniť padajúci satelit dopravným lietadlom...