Wozniacka zdolala Halepovú v dramatickom finále Australian Open a získala prvý grandslamový titul

MELBOURNE 27. januára (WebNoviny.sk) - Dánska dvojka svetového rebríčka tenistiek Caroline Wozniacka zvíťazila nad rumunskou jednotkou počítačového poradia Simonou Halepovou za 170 minút 7:6 (2), 3:6, 6:4 v sobotňajšom finále dvojhry žien na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne.

V mimoriadne kvalitnom zápase v Rod Laver Arene predviedla Wozniacka o čosi energickejší, istejší a tvorivejší výkon, ktorý ku koncu dokázala ešte vystupňovať. Pri treťom finálovom pokuse si vybojovala svoj premiérový takto významný primát, nedopriala platnosť okrídleného "do tretice všetko dobré" Halepovej a v pondelok ju vystrieda na poste líderky.

Prémia štyri milióny pre víťazku

Wozniacka v prvom sete nedoplatila na premrhanie náskoku 5:2. V druhej časti však pykala za to, že nepremenila ani jeden zo siedmich brejkbalov vo dvoch rôznych gemoch, zatiaľ čo Halepovej stačila jedna možnosť na to, aby sa presadila na príjme, bolo to v ôsmej hre. V treťom dejstve viedla Dánka 3:1, ale aj zaostávala 3:4 s brejkom. Záver však zvládla lepšie.

Wozniacka si odnáša Daphne Akhurst Memorial Cup, prémiu 4 milióny austrálskych dolárov brutto a 2000 bodov do počítačového poradia. Halepovú uteší šek na 2 milióny AUD pred zdanením a 1300 bodov do systému.

Halepová zaostáva v bilancii zo vzájomných stretnutí už 2:5. Ťahala za kratší koniec v štyroch najčerstvejších konfrontáciách s Wozniackou vrátane aktuálnej. Na októbrovom koncosezónnom šampionáte WTA Finals v Singapure, na ktorom Dánka napokon získala primát, utrpela Rumunka v základnej skupine debakel 0:6, 2:6.





Wozniacka v exkluzívnom "klube"

Dvadsaťšesťročná Halepová si v minulosti zahrala o trofej na parížskom Roland Garros 2014 a 2017, o rok skúsenejšia Wozniacka na newyorských US Open 2009 a 2014.

Obe cestou do tohto duelu odvrátili viacero mečbalov: Rumunka najprv tri Američanky Lauren Davisovej v 3. kole a potom dva Nemky Angelique Kerberovej v semifinále, Wozniacka dva Chorvátky Jany Fettovej v 2. kole.

C. Wozniacka& na Australian Open 2018 1. kolo: Mihaela Buzarnescová (Rum./44.) 6:2, 6:3 za 71 minút

2. kolo: Jana Fettová (Chor./119.) 3:6, 6:2, 7:5 za 151 minút – Wozniacka odvrátila dva mečbaly

3. kolo: Kiki Bertensová (Hol.-30/32.) 6:4, 6:3 za 86 minút

4. kolo (osemfinále): Magdaléna Rybáriková (SR-19/21.) 6:3, 6:0 za 63 minút

Štvrťfinále: Carla Suárezová-Navarrová (Šp./39.) 6:0, 6:7 (3), 6:2 za 131 minút

Semifinále: Elise Mertensová (Belg./37.) 6:3, 7:6 (2) za 97 minút

Wozniacka sa pridala do exkluzívneho "klubu" k Američankám Monice Selešovej (1991), Jennifer Capriatiovej (2002) a Serene Williamsovej (2003) a Nemke Angelique Kerberovej (2016): každá z nich eliminovala aspoň jeden mečbal na ceste za titulom na tomto turnaji počas ostatných 60 rokov.

Rumunka by bola úplne prvou šampiónkou, ktorá odolala minimálne jednému mečbalu hneď vo dvoch súbojoch na púti za trofejou.

Halepová bola jednotkou do októbra

Zverenkyňa Darrena Cahilla Halepová je na čele počítačového poradia od 9. októbra 2017, má za sebou 16 týždňov v prvom funkčnom období vrátane tohto, ktoré sa teraz končí.

Wozniacka v minlosti viedla od 11. októbra 2010 do 13. februára 2011 a potom od 21. februára 2011 do 29. januára 2012 spolu 67 týždňov, v tomto smere je celkovo deviata a medzi aktívnymi tenistkami druhá za spomenutou S. Williamsovou (319).

S. Halepová na Australian Open 2018



1. kolo: Destanee Aiavová (Aus.-WC, 193. vo svetovom rebríčku WTA) 1. kolo: Destanee Aiavová (Aus.-WC, 193. vo svetovom rebríčku WTA) 7:6 (5), 6:1 za 111 minút

2. kolo: Eugenie Bouchardová (Kan./112.) 6:2, 6:2 za 110 minút

3. kolo: Lauren Davisová (USA/76.) 4:6, 6:4, 15:13 za 224 minút – Halepová odvrátila tri mečbaly

4. kolo (osemfinále): Naomi Osaková (Jap./72.) 6:3, 6:2 za 79 minút

Štvrťfinále: Karolína Plíšková (ČR-6/6.) 6:3, 6:2 za 72 minút

Semifinále: Angelique Kerberová (Nem.-21/16.) 6:3, 4:6, 9:7 za 140 minút – Halepová odvrátila dva mečbaly

Dánka si o dva triumfy posunula osobné maximum na južnej pologuli. V sezóne 2011 mala v semifinále mečbal pri vlastnom podaní proti Číňanke Na Li, ale napokon prehrala 6:3, 5:7, 3:6. Otcom Piotrom trénersky vedená severanka s poľskými koreňmi je premožiteľkou Magdalény Rybárikovej z osemfinálového 4. kola.

Rumunka si o dve kolá zlepšila svoj miestny štvrťfinálový rekord zo sezón 2014 a 2015, v rokoch 2016 a 2017 sa v metropole Viktórie lúčila už v 1. kole, nestačila na Američanku Shelby Rogersovú a Číňanku Šuaj Čang.

Prvé dve nasadené vo finále od AO 2015

Úplne novú dobyvateľku trofeje na grandslamovej scéne dodala tretia z ostatných štyroch vrcholných akcií. Vlani sa na Roland Garros radovala Lotyška Jelena Ostapenková a na US Open porovnateľne prekvapila Američanka Sloane Stephensová.

Bolo to premiérové finále medzi prvými dvoma nasadenými na grandslamovom podujatí od AO 2015, na ktorých S. Williamsová zvíťazila nad Ruskou Mariou Šarapovovou.

Zároveň sa konalo prvé finále Grand Slamu Ázie a Pacifiku od sezóny 1980, v ktorom obe aktérky prahli po svojom premiérovej takto významnej trofeji. Vtedy Češka Hana Mandlíková premohla domácu Wendy Turnbullovú.

Caroline Wozniacka (Dán.-2) – Simona Halepová (Rum.-1) 7:6 (2), 3:6, 6:4 za 170 minút (51, 48, 71)

S. Halepová – C. Wozniacka

prehľad predchádzajúcich vzájomných zápasov (2:4)



2012 Dubaj (SAE) tvrdý povrch osemfinále& Wozniacka& 6:2, 6:3

2013 New Haven (USA) tvrdý povrch semifinále Halepová 6:2, 7:5

2015 Dubaj (SAE) tvrdý povrch semifinále Halepová 2:6, 6:1, 6:1

2015 Stuttgart (Nem.) antuka semifinále& Wozniacka& 7:5, 5:7, 6:2

2017 Eastbourne (V. Brit.) tráva štvrťfinále& Wozniacka& 5:7, 6:4, 6:1

2017 Singapur – šampionát WTA Finals tvrdý povrch základná skupina& Wozniacka& 6:0, 6:2

Australian Open – prehľad víťaziek (2003 – 2018)



2003 Serena Williamsová (USA)

2004 Justine Heninová (Belg.)

2005 Serena Williamsová (USA)

2006 Amélie Mauresmová (Fr.)

2007 Serena Williamsová (USA)

2008 Maria Šarapovová (Rus.)

2009 Serena Williamsová (USA)

2010 Serena Williamsová (USA)

2011 Kim Clijstersová (Belg.)

2012 Viktoria Azarenková (Biel.)

2013 Viktoria Azarenková (Biel.)

2014 Na Li (Čína)

2015 Serena Williamsová (USA)

2016 Angelique Kerberová (Nem.)

2017 Serena Williamsová (USA)

