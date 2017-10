Wozniacka si po siedmich rokoch zahrá finále WTA Finals, Plíšková nebude svetovou jednotkou

SINGAPUR 28. októbra (WebNoviny.sk) - Dánska tenistka Caroline Wozniacka nasadená ako šiesta zvíťazila za 117 minút 7:6 (9), 6:3 nad českou trojkou turnaja Karolínou Plíškovou v úvodnom stretnutí sobotňajšieho semifinále dvojhry na koncoročnom výberovom šampionáte BNP Paribas WTA Finals presented by SC Global v Singapure.

V nedeľu o 12.30 h už SEČ bude bojovať o titul s úspešnou z duelu Venus Williamsová (USA-5) - Caroline Garciová (Fr.-8), ktorý sa začne o 13.30 h SELČ. S americkou veteránkou má Wozniacka skóre 0:7, proti francúzskej univerzálke stojí 2:1 po piatkovej prehre 6:0, 3:6, 5:7 v základnej skupine.

Plíšková nevyužila setbaly

V strhujúcom 80-minútovom otváracom sete súboja Wozniacka - Kar. Plíšková priniesli vstupné štyri gemy vždy aspoň jeden brejkbal, ale hráčka na príjme sa presadila až v šiestej hre. Plíšková išla na 4:2, okamžite však inkasovala rebrejk. Navyše, stalo sa jej to aj za stavu 5:3.





Na returne v desiatom geme so šiestimi zhodami nezužitkovala Češka tri jednotlivé setbaly. V jedenástej hre odolala brejkbalu a išla na 6:5, ale nevyhla sa tajbrejku. V ňom vyrovnala zo zdanlivo nepreklenuteľných 1:6 na 6:6 a neskôr mala tri setbaly, z nich jeden na servise, napokon sa však radovala Wozniacka: na returne premenila svoju dovedna šiestu šancu. V druhom dejstve Plíšková hneď išla na 1:0 a servis, čoskoro však bola dolu 1:3. Ešte vyrovnala na 3:3, napokon to však z jej strany bolo všetko.

Bolo to bláznivé

"Bolo to veru trochu bláznivé... V prvej časti som najprv odvrátila tri setbaly, potom som nevyužila náskok 6:1 v tajbrejku, súperka vtedy zahrala dobre. Celé to bolo ako na horskej dráhe. Bola som veľmi rada, že som to vstupné dejstvo napokon získala. Bolo to veľmi dôležité pre celkový úspech," povedala Wozniacka v interview ešte na kurte. Dánka napokon mala pomer "winnerov" a nevynútených chýb 25:9, pričom podľa blogu WTA v druhom sete neprišlo z jej rakety ani jedno zbytočné zlyhanie. Očakávane aktívnejšia Plíšková skončila na hodnotách 34:27 a môže ju mrzieť, že využila iba 4 z 13 brejkbalov, pričom postupujúca mala v tomto smere štatistiku 5 z 9.





Dvadsaťsedemročná Wozniacka zvýšila v bilancii zo vzájomných duelov s 25-ročnou Plíškovou na 6:3. Revanšovala sa jej za prehru 2:6, 4:6, ktorú inkasovala v auguste vo štvrťfinále na "harde" v americkom Cincinnati v Ohiu. Tohtoročné skóre je 3:3, pričom Češka uspela proti Dánke vo finále v katarskej Dauhe a britskom Eastbourne.

Češka nebude svetovou jednotkou

Prvé sobotňajšie semifinále sa dalo charakterizovať ako súboj dvoch bývalých jednotiek renkingu, ale aj hráčok, ktoré zhodne dosiahli svoj dosiaľ najväčší úspech na newyorských grandslamových US Open: Wozniacka bola vo finále v lokalite Flushing Meadows v rokoch 2009 a 2014, Plíšková vlani. Severanka s poľskými koreňmi Wozniacka si zahrala o trofej na "Masters" už pred siedmimi rokmi v katarskej Dauhe, nestačila na Belgičanku Kim Clijstersovú (3:6, 7:5, 3:6).

Rodáčka z Odense Wozniacka má na konte 26 singlových trofejí. V tejto sezóne sa presadila v septembri v japonskom Tokiu, čím sa "odkliala" po šiestich finálových nezdaroch (Dauha, Dubaj, Miami, Eastbourne, Bastad, Toronto). Zahrá si svoje jubilejné 50. finále.

Zatiaľ úspešnejšia z dvojičiek Plíškových mala šancu vrátiť sa k 30. októbru na post svetovej jednotky. Češka na to potrebovala titul z WTA Finals. Koncoročnou líderkou teda bude Rumunka Simona Halepová, ktorá v Singapure nepostúpila zo skupiny do víkendových vyraďovacích bojov.

WTA FINALS - SEMIFINÁLE

dvojhra

Caroline Wozniacka (Dán.-6) – Karolína Plíšková (ČR-3) 7:6 (9), 6:3 za 117 minút

Zostávajúci program sobotňajšieho semifinále dvojhry:

Venus Williamsová (USA-5) – Caroline Garciová (Fr.-8) / bilancia: 1:1 / 13.30 h SELČ

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.