Wizz Air začne lietať z Bratislavy do Londýna – Lutonu skôr ako bolo naplánované

BRATISLAVA 22. decembra (WebNoviny.sk) - Letecká spoločnosť Wizz Air začne prevádzkovať úplne novú pravidelnú linku z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave do Londýna - Lutonu už od 25. marca 2018.

Pôvodne malo spojenie začať fungovať s dennou frekvenciou od 20. júna budúceho roka. Ako v piatok informovali spoločne bratislavské letisko a aerolínie, novú linku budú môcť cestujúci využívať každý deň, resp. sedemkrát týždenne. Lety budú zabezpečené lietadlom Airbus A320 s kapacitou 180 miest.





"Od 25. marca 2018 budú môcť cestujúci z Bratislavy a okolia cestovať do jedného z najobľúbenejších hlavných miest Európy," potvrdila manažérka pre komunikáciu spoločnosti Wizz Air Maria Ratz.

"Keďže je naším záväzkom ponúkať cenovo dostupné spojenia a reagovať na požiadavky zákazníkov, od 20. mája 2018 zvýšime kapacitu na tejto linke. Od tohto dátumu bude letecké spojenie zabezpečovať jedno z našich úplne nových ultra efektívnych lietadiel Airbus A321 s kapacitou 230 miest," dodala Ratz.

Wizz Air pôsobí na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave od marca 2016. Počas nasledujúceho letného letového poriadku, teda od konca marca do konca októbra 2018, bude z Bratislavy prevádzkovať šesť leteckých spojení, a to do destinácií Skopje, Kyjev, Varšava, Tuzla, Sofia, Londýn - Luton a späť.

