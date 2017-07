Wimbledon (semifinále): Magdaléna Rybáriková – Garbine Muguruzová-Blancová (online)

LONDÝN 13. júla (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková bude vo štvrtok na treťom grandslamovom turnaji sezóny Wimbledone v Londýne (3. – 16. júla, celková dotácia 31,6 milióna libier, tráva) bojovať o postup do finále.

Semifinálový zápas medzi Rybárikovou a Španielkou Garbine Muguruzovou-Blancovou na Centre Courte, ktorý má v prípade nepriaznivého počasia zaťahovaciu strechu, sa začína o 14:00 SELČ.

Vzájomná bilancia piešťanskej rodáčky a niekdajšej dvojky počítačového poradia WTA nasadenej ako štrnástej je vyrovnaná 2:2. Slovenka uspela v dosiaľ najčerstvejšej konfrontácii predvlani v júni práve na tráve v Birminghame (6:3, 6:1).

Wimbledon - dvojhra žien - semifinále:

zápas sa začína o 14:00 SELČ

Rybáriková je treťou Slovenkou medzi najlepšími štyrmi v singli na grandslamovom podujatí po Daniele Hantuchovej a Dominike Cibulkovej a prvou v britskej metropole, v ktorej Hantuchová bola v osmičke v sezóne 2002 a Cibulková v rokoch 2011 a 2016.

Cibulková je finalistkou Australian Open 2014 a semifinalistkou Roland Garros 2009, Hantuchová semifinalistkou AO 2008. Zo SR si semifinále dvojhry v All England Lawn Tennis and Croquet Clube zahral v roku 1988 Miloslav Mečíř, ako reprezentant niekdajšej ČSSR prehral so Švédom Stefanom Edbergom 6:4, 6:2, 4:6, 3:6, 4:6.

RYBÁRIKOVÁ – MUGURUZOVÁ-BLANCOVÁ (2:2)

prehľad vzájomných zápasov

Australian Open – Melbourne (Aus.) tvrdý povrch 1. kolo Muguruzová-Blancová 4:6, 6:1, 14:12

Paríž (Fr.) tvrdý povrch v hale 2. kolo kvalifikácie Rybáriková 3:6, 6:1, 6:3

Indian Wells (USA) tvrdý povrch 3. kolo Muguruzová-Blancová 6:4, 6:0

Birmingham (V. Brit.) tráva 1. kolo Rybáriková 6:3, 6:1

