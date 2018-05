Weinsteinov žalobca a stúpenec #MeToo odstúpil z funkcie, sám bol obvinený z násilia na ženách

NEW YORK 8. mája (WebNoviny.sk) — Newyorský generálny prokurátor Eric Schneiderman, ktorý v októbri spustil vyšetrovanie producenta Harveyho Weinsteina obvineného zo znásilnení, odstúpil zo svojej funkcie. Stalo sa tak po tom, čo ho štyri ženy, s ktorými mal intímny vzťah, obvinili z fyzického násilia. Vyjadrenia žien zverejnil v pondelok časopis The New Yorker.

Ženy tvrdia, že ich Schneiderman opakovane udieral, často po pití alkoholu, bez ich súhlasu. Okrem toho ich údajne škrtil, slovne urážal a zastrašoval. Žiadna zo žien nepodala oznámenie na polícii, ale museli po fyzických útokoch vyhľadať lekárske ošetrenie a povedali o tomto zaobchádzaní aj blízkym osobám.



Šesťdesiattriročný prokurátor obvinenia poprel, ale rozhodol sa vzdať funkcie. Rýchly pád demokrata je o to zarážajúcejší, že sa staval do pozície obrancu žien pred mužmi zneužívajúcimi svoju moc. Bol tiež hlasným stúpencom iniciatívy #MeToo bojujúcej proti sexuálnym útokom.

Schneiderman zažaloval vo februári Weinsteina a jeho filmovú spoločnosť The Weinstein Company za to, že nedokázala ochrániť svojich zamestnancov pred producentom.

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.