WCOCH: V úvodnom stretnutí turnaja mal prevahu výber z Ameriky

BRATISLAVA 3. januára 2018 (WBN/PR) – Prvý zápas Svetového pohára univerzitného hokeja (WCOCH) priniesol priamu konfrontáciu medzi výberom z Európy a Ameriky. Slávnostné buly hodil generálny manažér EUHA (Európska univerzitná hokejová asociácia), ktorá je riadiacim orgánom EUHL, Peter Špankovič spoločne s Danielom Kaszowskim, manažérom univerzitného tímu z Krynice.

ACHA select – EUHL select 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Góly a asistencie: 2. Koerner (Murphy), 8. Marrett (Sabato), 34. Klotz (Murphy), 39. Garst (Murphy, Koerner), 47. Murphy (Mederios) – 25. Valder (Brezák, Polívka)

Vylúčení: 7:6 na dve minúty, presilové hry: 1:1, oslabenia: 0:0, pomer striel: 29:35

Rozhodovali: Bryniarski, Wilk – Jakubec, Nikifor

ACHA select: Tracy – Sala, Gartz, Horgas, Wurst, Murphy, Sabato, Marreth, Klotz, Hussey, Mederios, Esposito, Beck, Koerner, Harris, Lacorte, Rapp, McJimsey, Little, Johnson, Guerriero

EUHL select: Oliva – Haščič, Čtvrtníček, Kasala, Tatár, Tarabik, Faschingbauer, Kandra, Šmida, Lopáček, Březák, Svozílek, Valder, Kasanický, Knobloch, Polívka, Novák, Alimov, Szucs, Slavíček, Cívka

Vysokoškoláci zo zámoria preukázali svoju odhodlanosť bojovať a víťaziť už od úvodu stretnutia, hneď v 2. minúte otvorili zásluhou Koernera gólové skóre. Na druhej strane pohrozili Březák s Novákom, ale na vyrovnanie to nestačilo, dokonca európskemu výberu nepomohla ani presilová hra. Naopak krátko po návrate vylúčeného hráča sa dostali dopredu opäť Američania a Marrett zakončením do odkrytej bránky zvýšil na 2:0. Na Olivu to skúšal i Klotz, tento raz už bol ale spomínaný gólman stopercentný.

Do druhého dejstva naskočili Európania s väčším odhodlaním a snaha európskeho výberu sa pretavila až do kontaktného gólu Březák vypálil od modrej, puk tečoval Valder. Šťastie však nestálo pri Kasalovi, ktorý po individuálnej šanci nastrelil iba konštrukciu bránky. Naopak Američania dokázali využiť svoje šance – na rozdiel dvoch gólov opäť odskočili zásluhou Klotza a krátko pred koncom sa od modrej presadil Garst.

V úvode poslednej časti si Európania zahrali dve presilové hry, vyťažiť z nich ale nedokázali. Na druhej strane dali znova o sebe vedieť vysokoškoláci zo zámoria Murphy sa dostal do brejku a po položení si Olivu na ľad zakončil popri pravej tyčke. Európania sa snažili svojho súpera ešte potrápiť, ale na Tracyeho recept nenašli.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.