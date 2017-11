Vzťahy medzi Slovenskom a Ruskom sú tradične veľmi dobré, tvrdí Petrák

BRATISLAVA 3. novembra (WebNoviny.sk) – Vzťahy medzi Slovenskom a Ruskom sú podľa poslanca NR SR Ľubomíra Petráka (Smer-SD), ktorý je v parlamente predsedom Skupiny priateľstva medzi slovenským a ruským parlamentom, tradične veľmi dobré.

V uplynulých dňoch Slovensko navštívila skupina ruských poslancov z Rady federácie, čo je horná komora ruského parlamentu.

Stabilita vzťahov

Ako povedal Petrák pre agentúru SITA, poslanci prechádzajú z formálnej roviny vzťahov do roviny osobnej, čo je predpoklad stability vzťahov medzi Slovenskom a Ruskom. „Môžeme mať rozdielne pohľady na niektoré otázky, ale neexistujú veci, ktoré by nás zásadným spôsobom rozdeľovali, alebo by sme mali mať iný vzťah k Rusku ako priateľský,“ zdôraznil Petrák s tým, že Rusko je historicky naším priateľom.





„Slovenská zahraničná politika musí byť orientované na štyri svetové strany, čo zahŕňa aj Rusko. Treba si tiež uvedomiť fakt, že žijeme v Európe viac ako 70 rokov v mieri, ktorý sa bez Ruska nedá dosiahnuť a na tom by sme mali stavať,“ konštatoval Petrák.

Historicky pozitívne vzťahy

Predseda skupiny priateľstva v Rade federácie Vjačeslav Timčenko pre agentúru SITA uviedol, že vzťahy medzi Ruskom a Slovenskom sú historicky pozitívne.

„Naše vzťahy sa nikdy podstatne nemenili. Priateľstvo a bratské vzťahy sa nikdy nemenili, pretože sme Slovania. Sú témy, ktoré inak vnímame, ale medzi našimi parlamentmi neexistujú protirečenia. Obe krajiny sme za mier, za rozvoj, odmietame akýkoľvek diktát ktorejkoľvek krajiny alebo politickej strany kdekoľvek na svete,“ povedal s tým, že v Rade federácie ruského parlamentu má skupina priateľstva so Slovenskom 32 členov a je najväčšou skupinou, čo svedčí o záujme o rozvoj dobrých vzťahov.

Zároveň dodal, že je za častejšie stretávanie sa poslancov.

Timčenko ocenil Slovensko

Timčenko tiež upozornil, že mnohé slovenské mestá majú družobné mestá v Rusku. „Slovensko má prekrásne hory, prekrásne vinohrady. Slovenské vína sú lepšie ako napríklad španielske alebo francúzske,“ uviedol.

Timčeko ocenil slovenskú starostlivosť o pomníky a hroby ruských vojakov, ktorí padli na našom území. Možnosť rozvoja vidí v športe a kultúre. „Radi privítame na budúci rok slovenských fanúšikov na majstrovstvách sveta vo futbale, aj keď Slovensku sa na šampionát napriek dobrej hre prebojovať nepodarilo,“ uviedol Timčenko.

