Vždy príde aj pokles a tam sa ukazuje veľkosť tímov, hovorí tréner MŠK Žilina Adrián Guľa

ŽILINA 11. augusta (WebNoviny.sk) - V tíme úradujúceho slovenského futbalového majstra MŠK Žilina chcú v sobotu proti FK Senica v rámci 4. kola Fortuna ligy 2017/2018 prelomiť nevydarený štart do nového ročníka najvyššej súťaže, v ňom hráči spod Dubňa ako jediní z tucta klubov ešte nezabodovali.

Po prehrách na ihrisku nováčika z Nitry (0:1), doma s Prešovom (2:3) a v Zlatých Moravciach (0:2) figurujú zverenci trénera Adriána Guľu prekvapujúco na poslednom 12. mieste.

Žilinčania chcú pochopiteľne stúpať v tabuľke vyššie a proti klubu zo Záhoria, ktorý má na konte jediný bod za domácu remízu so Slovanom Bratislava (1:1), získať prvé body v tejto sezóne.

Vavro s natiahnutými väzmi

"Nevyplakávame, nepozeráme sa do minulosti, že sme boli majstri, to už nikoho nezaujíma. Vzostup príde, no musíme sa prehrýzť aj týmto obdobím. Žiadne mužstvo, žiadny tréner ani hráč nemá stály posun výkonnosti. Vždy príde aj pokles a tam sa ukazuje veľkosť tímov, hráčov, ktorí dokážu tento stav otočiť, zvrátiť. Cítiť aj vážnosť situácie. Treba sa k tomu postaviť čelom - nemáme dobré výsledky, to však neznamená, že nás to zastaví," cituje oficiálna internetová stránka žilinského klubu slová 42-ročného kouča MŠK Guľu, ktorý nemôže proti "Záhorákom" rátať so službami stopéra Denisa Vavra.



Mládežnícky reprezentant, ktorý bol súčasťou kádra SR "21" na júnových ME tejto vekovej kategórie v Poľsku, sa zranil pred týždňom v dueli 3. kola Fortuna ligy v Zlatých Moravciach proti domácemu FC ViOn - podvrtol si priehlavok a natiahol väzy.

"Deno nebude v sobotu k dispozícii. Brankár Miloš Volešák však trénoval s tímom celý týždeň naplno. Ostatní chalani sú zdraví," uviedol na margo zdravotného stavu Adrián Guľa.

Brankár Volešák sa dostáva do formy

Spomenutá brankárska jednotka MŠK stála naposledy medzi tromi žrďami v minulej sezóne, ešte na konci mája proti Podbrezovej.

"Som pripravený, ostatné záleží na trénerovi. Postupne sa dostávam do formy, v akej som bol pred zranením. Tento týždeň ustúpili bolesti a koleno je bezproblémové," vyjadril sa pre klubový web 33-ročný brankár Žiliny Volešák, ktorý tiež verí vo výsledkový ligový obrat v prospech MŠK:



"Je jedno, kto je medzi žrďami, nech už najmä príde víťazstvo. Musíme najmä začať dávať góly, zachovať si v rozhodujúcich situáciách pokoj, chýba pochopiteľne aj pohoda z minulej sezóny. Keď zachováme chladnú hlavu, tak prídu aj góly. Vzadu si musíme viac pomáhať, nenechávať to iba na obrancoch, ale všetci sa snažiť o čisté konto. Potom je veľká šanca vyhrať. Musíme sa viac zomknúť, byť dôslednejší. Treba ísť šťastiu naproti svojou pripravenosťou."

,

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.