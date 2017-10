Vyžrebovali dvojice baráže o účasť na MS 2018 vo futbale

ZÜRICH 17. októbra (WebNoviny.sk) - Severné Írsko proti Švajčiarsku, Chorvátsko proti Grécku, Dánsko proti Írsku a Švédsko proti Taliansku - také sú dvojice v novembrovej baráži v rámci európskej časti kvalifikácie o postup na futbalové MS 2018 do Ruska.

Rozhodol o tom utorkový popoludňajší žreb vo švajčiarskom Zürichu. Prvé zápasy sú na programe 9. - 11. 11., odvety 12. - 14. novembra. Na svetový šampionát prenikne z každej z dvojíc mužstvo s lepším skóre v súčte oboch barážových duelov.

V prípade zhodného skóre rozhodne o postupujúcom vyšší počet strelených gólov na súperovom ihrisku.

Severné Írsko musí prekonať Švajčiarov

Nasadenými krajinami - na základe októbrového vydania rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) - pred žrebom boli Švajčiarsko (11. miesto), Taliansko (15.), Chorvátsko (18.) a Dánsko (19.), nenasadenými Severné Írsko (23.), Švédsko (25.), Írsko (26.) a Grécko (47.).

Futbalisti Severného Írska sa na MS naposledy predstavili v roku 1986 v Mexiku. Ak sa chcú po vyše troch desaťročiach opäť objaviť na "mundiale", musia prekonať švajčiarsku prekážku.





"Z osudia sme boli vonku ako prví. Uvedomujeme si, že na postup budeme musieť podať najlepší možný výkon, ale vieme, že sme dosť dobrí na to, aby sa nám to podarilo. V Belfaste sme za ostatné štyri roky prehrali iba raz. Doma nesmieme inkasovať. Švajčiari odohrali dobrú kvalifikáciu, ale myslím si, že máme veľkú príležitosť dostať sa do Ruska," myslí si tréner Severného Írska Michael O´Neill.

"Helvéti" v kvalifikácii MS 2018 podávali kvalitné výkony. Body stratili akurát v poslednom zápase v Portugalsku. Prehra 0:2 napokon stála Švajčiarov 1. miesto v B-skupine, ktoré držali pevne v rukách prakticky počas celého eliminačného cyklu.

"Vatreni" po triumfe postúpili do baráže

Chorváti sa na konci bojov v kvalifikačnej I-skupine odhodlali k nečakanému kroku, keď po remíze s Fínmi (1:1) dovtedajšieho kouča Anteho Čačiča nahradil Zlatko Dalič. "Vatreni" pod vedením nového trénera zvládli rozhodujúci zápas v ukrajinskom Kyjeve a po triumfe 2:0 postúpili do baráže.

"K nášmu súperovi prechovávam veľký rešpekt. Bude to ťažké, ale dôverujem sile môjho tímu. Dúfam, že odvedieme dobrú prácu. Máme dostatok času na prípravu. Pevne verím, že všetci hráči budú pripravení a zdravotne v poriadku. Budú to veľké zápasy. Som optimista, máme dobré mužstvo a zabojujeme o postup na MS," povedal podľa webu BBC Sport 50-ročný Dalič, bývalý asistent trénera pri chorvátskej "dvadsaťjednotke" či kormidelník HNK Rijeka.

"Sme radi, že môžeme byť súčasťou baráže. V tejto chvíli sa sústredíme iba na Chorvátsko. Je to ťažký protivník s kvalitnou ofenzívou, ale naše mužstvo má pre zmenu dobrú obranu," skonštatoval tesne po žrebe Nemec na lavičke futbalistov Grécka Michael Skibbe.

Odveta pred vlastnými fanúšikmi

Šéf írskej lavičky Martin O´Neill bol spokojný predovšetkým s faktom, že jeho mužstvo odohrá odvetu pred vlastnými fanúšikmi. "Ak by ste sa opýtali väčšiny trénerov, určite by všetci chceli hrať odvetný zápas doma. Pred žrebom sme boli v pozícii nenasadeného mužstva, a tak som už vopred vedel, že to bude ťažké, nech by sme dostali ktoréhokoľvek protivníka. Poznám trénera Dánska (Age Hareide, pozn.), niekoľkokrát sme proti sebe stáli. Bude to zaujímavá konfrontácia," cituje portál BBC Sport slová 65-ročného Martina O´Neilla.

Twitterové konto Gracenote Live vtipne pripomenulo, že keď Íri v máji 1979 naposledy zdolali Dánov v súťažnom dueli, írska kapela U2 nemala na konte ešte ani jeden štúdiový album.

Švédi neokúsili chuť víťazstva nad Talianmi v súťažnom vystúpení už 30 rokov. Presne 3. júna 1987 triumfovali v Štokholme 1:0 presným zásahom Petra Larssona. "Žrebusom sa snažil nevenovať zbytočnú energiu navyše. Budú to dva ťažké zápasy, ale také isté by to bolo aj s ostatnými krajinami. Taliansko má výnimočnú futbalovú históriu, množstvo skúseností, ale ideme na to," povedal švédsky kouč Janne Andersson.

O dvojiciach rozhodla ruka Fernanda Hierra

Jednotlivé dvojice baráže spárovala ruka kedysi skvelého španielskeho reprezentanta Fernanda Hierra. Niekdajší obranca strávil dlhé roky v Reale Madrid (1989-2003) a vyhral s ním množstvo trofejí vrátane troch prvenstiev v Lige majstrov. Trikrát ho zvolili do najlepšej svetovej jedenástky (1996, 1997 a 1998, pozn.).

Zúčastnil sa na štyroch svetových šampionátoch, až päť z 29 gólov v najcennejšom drese zaznamenal na scéne MS. Pamätné je najmä jeho osemfinálové sólo v USA 1994 do siete Švajčiarska.





Európa má k dispozícii 14 miesteniek a 10 už rozdali na šampionáte sa predstaví Rusko ako hostiteľ a tiež deväť víťazov kvalifikačných skupín - Anglicko, Belgicko, Francúzsko, Island, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Srbsko a Španielsko.

O zostávajúce štyri miesta bude v baráži bojovať spomenuté okteto z druhých priečok konečných tabuliek. Slovensko obsadilo v dodatočnej tabuľke tímov z druhých miest poslednú 9. pozíciu a nepreniklo do baráže. V rukách mu zostal "Čierny Peter".

Dvojice v novembrovej baráži (prvé zápasy 9. – 11. 11., odvety 12. – 14. 11.) v rámci európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska podľa utorkového žrebu vo švajčiarskom Zürichu:

Severné Írsko (23.) – Švajčiarsko (11.)

Chorvátsko (18.) – Grécko (47.)

Dánsko (19.) – Írsko (26.)

Švédsko (25.) – Taliansko (15.)

Pozn.: V zátvorke za každou krajinou je uvedené jej postavenie v októbrovom vydaní rebríčka FIFA.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.