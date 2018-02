Vývoj EÚ závisí podľa Blahu od Nemecka, Klusa tešia Macronove reformy a boj proti hoaxom

BRATISLAVA 3. februára (WebNoviny.sk) - Vývoj Európskej únie bude podľa poslanca Národnej rady SR Ľuboša Blahu (Smer-SD) závisieť od vývoja v Nemecku a od toho, aká vláda tam po minuloročných voľbách vznikne. Čo bude takto o rok, záleží od Nemecka, povedal.

Poslanec NR SR Martin Klus (SaS) víta, že francúzsky prezident Emmanuel Macron hovorí o reformách, o redukcii počtu komisárov, či o boji proti hoaxom.

Slovensko môže stratiť z konkurencieschopnosti

„Na druhej strane, hovorí o viac rýchlostnej Európe. Hovorí o Eurozóne, čo je pre nás vítaná téma, na druhej strane, naše okolité krajiny nie sú súčasťou Eurozóny," povedal s tým, že ak sa presadí idea Macrona, Slovensko môže stratiť na svojej konkurencieschopnosti. Europoslanec Ivan Štefanec za jadro EÚ považuje Eurozónu a Schengen.

Podľa neho európska integrácia bude naďalej pokračovať. „Budúcu koncepciu vidím v spolupráci v projektoch v rámci energetickej únie, digitálneho trhu, bezpečnosti a obrany," uviedol a dodal, že ako budú na projektoch participovať jednotlivé krajiny, bude záležať od nich.

Turecko podľa Štefanca do EÚ nepatrí

V otázke, čí Turecko patrí do EÚ, má Štefanec jasno. „Turecko do únie nepatrí," uviedol a dodal, že v súčasnosti sú rokovania na túto tému zmrazené, no podľa neho ich treba ukončiť. „Turecko má iné hodnotové zázemie. Nemôže byť členom EÚ krajina, kde vyhadzujú učiteľov za názor, zatvárajú novinárov," povedal. Pripomenul aj bombardovanie Kurdov.

„Turci bombardujú tých, ktorí pomáhali bojovať proti islamskému štátu. Čo robia, nie je v súlade s európskymi pravidlami," uviedol.





Blaha je presvedčený, že situácia v našom regióne V4 je reakciou na dvojaký meter, napríklad na dvojakú kvalitu potravín, otázku kvót. „Robia z nás xenofóbov," povedal. Podľa neho by sa EÚ mala k jednotlivým krajinám správať rovnocenne. „Musíme si chrániť národné záujmy," povedal.

Štefanec s Blahom nesúhlasí v tom, že za problémy V4 môže niekto druhý. V otázke zrušenia sankcií proti Rusku si Klus myslí, že ak Rusko začne rešpektovať územnú celistvosť Ukrajiny, potom sa možno baviť o zrušení sankcií. „Dovtedy niet o čom," uviedol Klus.

Kontroverzné pôsobenie Trumpa

Rok pôsobenia Donalda Trunpa ako prezidenta USA podľa Klusa znamenal zrušenie dohody o voľnom obchode, zrušenie klimatickej dohody, vyhrážanie sa obchodnou vojnou. „Nie som podporovateľ súčasnej administratívy," uviedol Klus.





Blaha nazval pôsobenie Trumpa za kontroverzné. „Berme to z hľadiska záujmov EÚ ako príležitosť," uviedol. Podľa neho môže byť EÚ aktívnejšia v spolupráci s Čínou, Iránom. „Tam, kde Američania vyprázdnili priestor," dodal.

Aj Štefanec súhlasí, že Trump ťahá Ameriku do izolácie. „Negatívne vnímam zrušenie podpisu na klimatickej dohode," podotkol a dodal, že v domácej politike, v otázke rodinného práva či v daňovej reforme, rozhodnutia Trumpa vníma pozitívne.

